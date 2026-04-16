Robert Lewandowski

Barcelona szuka następcy Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski i jego ewentualne pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon to jeden z najważniejszych tematów zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii w ostatnim czasie. Nie może to jednak dziwić, bowiem mowa o czołowym napastniku oraz drużynie, która wzbudza wielkie emocje. Niemniej przyszłość Polaka wciąż nie jest pewna, szczególnie po tym, jak Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Być może będzie to jeden ze znaczących faktów.

Niezależnie od tego, hiszpańskie media są już jednak przekonane, że przyszłość kapitana reprezentacji Polski w Dumie Katalonii jest już przesądzona. Według informacji przekazanych przez serwis „La Vanguardia”, Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Nie będzie bowiem podpisywał nowej umowy, gdyż władze klubu wolą inaczej wesprzeć Lamine’a Yamala, który jest kluczowym ogniwem ofensywy. To właśnie wokół Hiszpana ma być tworzony atak, a bardziej pasującym do niego graczem jest chociażby Julian Alvarez. Działacze rozpoczęli już działania w tym kierunku.

W tym sezonie Robert Lewandowski do tej pory rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 187 występów i blisko 120 goli. Taki wynik czyni go jednym z najlepszych strzelców klubu w historii, choć do najlepszych wciąż mu daleko. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Polski aktualnie na osiem milionów euro.

