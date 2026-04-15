Liverpool w letnim okienku transferowym może sprowadzić Igora Paixao. Napastnik Olympique Marsylii znalazł się na radarze The Reds. W walce o transfer liczy się również Arsenal - donosi "SportsBoom".

Liverpool ma plan na nadchodzące letnie okienko transferowe. Obecni mistrzowie Premier League będą chcieli wzmocnić pozycję napastnika. Trop angielskiego zespołu prowadzi do Ligue 1. Jak informuje portal „SportsBoom”, w kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Igor Paixao z Olympique Marsylii. Brazylijski napastnik od długich tygodni jest obserwowany przez angielski zespół.

Igor Paixao będzie mógł przebierać w ofertach, ponieważ Liverpool nie jest jedyną drużyną, która interesuje się jego usługami. The Reds stoczą wewnątrz Premier League stoczą walkę o transfer. Wspomniane źródło zdradza, że Brazylijczyk znajduje się również pod obserwacją Arsenalu. Jednak na ten moment to zespół z Anfield Road wykazuje większe zainteresowanie 25-latkiem.

Olympique Marsylia nie będzie szła na ustępstwa angielskim gigantom. Francuski klub oczekuje aż 60 milionów euro za Igora Paixao. Taka kwota robi wrażenie, ale nie powinna stanowić problemu zarówno Liverpoolowi, jak i Arsenalowi. Oba kluby dysponują olbrzymią gotówką, a The Reds przed rokiem udowodnili, że potrafią wydać fortunę na nowego napastnika.

Igor Paixao w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.