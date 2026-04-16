Cracovia potwierdziła odejście. To będzie duża strata

Cracovia w swoich mediach społecznościowych poinformowała właśnie, że z klubu odszedł Jarosław Gambal, a więc dotychczasowy szef działu skautingu. To kolei ruch, który może niepokoić kibiców.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, choć trzeba powiedzieć, że początek kampanii w ich wykonaniu był bardzo dobry. Z czasem jednak, a już szczególnie w rundzie wiosennej, ich forma zdecydowanie spadła. Wpływ na to może mieć wiele czynników, a jednym z nich z pewnością są zawirowania w samym klubie. Nie tak dawno temu informowano o zmianach w zarządzie i odejściu dotychczasowego prezesa Mateusza Dróżdża, a następnie także jego następczyni, Elżbiety Filipiak.

Teraz z kolei Pasy przekazały wiadomość, że z klubem żegna się Jarosław Gambal, a więc dotychczasowy szef działu skautingu. To wiadomość, o której spekulowało się już od kilku tygodni, a ostatnie ruchy – chociażby zatrudnienie Artura Sobiecha – wskazywały na taki obrót spraw. Gambal jednak zbierał bardzo dobre recenzje ze strony kibiców oraz ekspertów, szczególnie za letnie okienko transferowe. Można więc z całą pewnością powiedzieć, że to spora strata dla Cracovii.

Decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym dyrektorem skautingu w pewien sposób argumentowano w oświadczeniu.

– W związku z kontynuacją procesu modernizacji struktur piłkarskich oraz rozbudową międzynarodowej siatki skautingowej, Klub prowadzi obecnie działania mające na celu pozyskanie nowych specjalistów oraz wzmocnienie działu skautingu. Nowa, rozszerzona struktura rekrutacyjna, funkcjonująca pod kierownictwem dyrektora ds. piłki nożnej, Artura Sobiecha, przygotowuje się już do nadchodzącego letniego okna transferowego – czytamy w komunikacie Pasów.

Zobacz także: „Lewandowski nie podpisze nowego kontraktu”. Barcelona chce podporządkować się Yamalowi