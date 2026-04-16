Jacek Magiera odznaczony przez Karola Nawrockiego. „Za wybitne zasługi”

Jacek Magiera odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Magiera z całą pewnością zapisał swoją wielką historię w polskiej piłce nożnej. Właściwie trudno opowiedzieć ją, bez udziału właśnie tego piłkarza, a następnie szkoleniowca. Dlatego też całą społecznością wstrząsnęła nagła śmierć w zeszły piątek. Ogrom wspomnień, kondolencji oraz podziękowań zalał internet oraz media społecznościowe, a kolejni piłkarze dzielili się swoimi historiami ze współpracy z trenerem Jackiem Magierą.
Były już drugi trener reprezentacji Polski spoczął w czwartkowe popołudnie na Warszawskich Powązkach. Wcześniej jednak w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie w obecności środowiska piłkarskiego, kibiców oraz przede wszystkim rodziny, Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z rąk pierwszego obywatela medal odebrała żona szkoleniowca.
Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, order ustanowiony w 1921 roku „nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną”.
