Jacek Magiera odznaczony przez Karola Nawrockiego. „Za wybitne zasługi”

Jacek Magiera został odznaczony przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To medal za wybitne zasługi dla państwa.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Jacek Magiera z całą pewnością zapisał swoją wielką historię w polskiej piłce nożnej. Właściwie trudno opowiedzieć ją, bez udziału właśnie tego piłkarza, a następnie szkoleniowca. Dlatego też całą społecznością wstrząsnęła nagła śmierć w zeszły piątek. Ogrom wspomnień, kondolencji oraz podziękowań zalał internet oraz media społecznościowe, a kolejni piłkarze dzielili się swoimi historiami ze współpracy z trenerem Jackiem Magierą.

Były już drugi trener reprezentacji Polski spoczął w czwartkowe popołudnie na Warszawskich Powązkach. Wcześniej jednak w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie w obecności środowiska piłkarskiego, kibiców oraz przede wszystkim rodziny, Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z rąk pierwszego obywatela medal odebrała żona szkoleniowca.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, order ustanowiony w 1921 roku „nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną”.

