Arteta zaskoczył po meczu! Padły nieoczywiste słowa

07:46, 16. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Arsenal

Arsenal w środę wywalczył awans do półfinału Ligi Mistrzów. Tymczasem po zakończeniu spotkania ze Sportingiem ciekawym podsumowaniem meczu podzielił się Mikel Arteta.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta po spotkaniu Arsenal – Sporting

Arsenal utrzymał jednobramkową przewagę z pierwszego starcia ze Sportingiem. Po zakończeniu rywalizacji komentarza udzielił menedżer Kanonierów, który odniósł się między innymi do pytania, czy poczuł ulgę po porażkach z Manchesterem City, Southampton czy Bournemouth.

– Nie wiem, na ile kontekst pokrywa się z rzeczywistością. Chciałbym natomiast, aby nakręcono film dokumentalny o Arsenalu, w którym można by zobaczyć na przykład to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 48 godzin i co zostało powiedziane – mówił Mikel Arteta cytowany przez oficjalną stronę internetową ekipy z Londynu.

– Gdybyśmy obejrzeli ten film i zadali sobie pytanie: „OK, na którym miejscu plasuje się Arsenal?”. Myślę, że wszyscy odpowiedzielibyśmy, że jest w dolnej trójce – kontynuował Hiszpan.

– Jeśli jednak nikt nie będzie chciał tego zrobić, niech tak będzie. Bawimy się świetnie. Jestem niezmiernie wdzięczny za to, co robią zawodnicy i nasi kibice – podkreślił Arteta.

W związku ze środowym bezbramkowym remisem Arsenal jest bez wygranej od dwóch spotkań. W lidze angielskiej ma do rozegrania jeszcze sześć meczów. Już w niedzielę zmierzy się w hicie z Manchesterem City. Z kolei o awans do finału Ligi Mistrzów lider Premier League powalczy z Atletico Madryt. Pierwsze starcie z udziałem obu drużyn odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 21:00 na Wanda Metropolitano.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości