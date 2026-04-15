Manchester United i Chelsea obserwują napastnika z Serie A

21:39, 15. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Manchester United i Chelsea mogą latem stoczyć walkę o transfer z Serie A. Pod obserwacją angielskich gigantów znalazł się Santiago Castro z Bologni - informuje "Il Resto del Carlino".

Santiago Castro
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Santiago Castro

Santiago Castro łączony z Manchesterem United i Chelsea

Manchester United i Chelsea już w najbliższy weekend skrzyżują ze sobą rękawice w rozgrywkach Premier League. Jak się okazuje, może to nie być ostatnia ich rywalizacja w najbliższych tygodniach. Serwis „Il Resto del Carlino” zdradza, że oba zespoły szukają napastnika w Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Santiago Castro, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni.

Włoska prasa zdradza, że Manchester United i Chelsea będą obecni przy najbliższym meczu Argentyńczyka. Rossoblu w czwartek zagrają z Aston Villą w Lidze Europy. Spotkanie będzie rozgrywane na Villa Park, więc angielskie zespoły nie będą musiały ruszać w daleką podróż, aby obserwować napastnika. Pytanie tylko, czy Vincenzo Italiano wystawi go w pierwszym składzie.

Santiago Castro od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Argentyński snajper dotychczas znajdował się na celowniku Arsenalu. Kanonierzy jednak na ten moment wypisali się z wyścigu. Wkrótce zatem Manchester United i Chelsea między sobą mogą rywalizować o transfer zawodnika ze Stadio Renato Dall’Ara.

W obecnym sezonie Santiago Castro rozegrał 44 spotkania w koszulce Bologni. Argentyńczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości