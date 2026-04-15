Manchester United i Chelsea mogą latem stoczyć walkę o transfer z Serie A. Pod obserwacją angielskich gigantów znalazł się Santiago Castro z Bologni - informuje "Il Resto del Carlino".

PressFocus Na zdjęciu: Santiago Castro

Manchester United i Chelsea już w najbliższy weekend skrzyżują ze sobą rękawice w rozgrywkach Premier League. Jak się okazuje, może to nie być ostatnia ich rywalizacja w najbliższych tygodniach. Serwis „Il Resto del Carlino” zdradza, że oba zespoły szukają napastnika w Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Santiago Castro, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni.

Włoska prasa zdradza, że Manchester United i Chelsea będą obecni przy najbliższym meczu Argentyńczyka. Rossoblu w czwartek zagrają z Aston Villą w Lidze Europy. Spotkanie będzie rozgrywane na Villa Park, więc angielskie zespoły nie będą musiały ruszać w daleką podróż, aby obserwować napastnika. Pytanie tylko, czy Vincenzo Italiano wystawi go w pierwszym składzie.

Santiago Castro od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Argentyński snajper dotychczas znajdował się na celowniku Arsenalu. Kanonierzy jednak na ten moment wypisali się z wyścigu. Wkrótce zatem Manchester United i Chelsea między sobą mogą rywalizować o transfer zawodnika ze Stadio Renato Dall’Ara.

W obecnym sezonie Santiago Castro rozegrał 44 spotkania w koszulce Bologni. Argentyńczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył cztery asysty.