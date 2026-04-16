Mourinho ma szansę wrócić do Premier League. Chce go znany klub

Jose Mourinho pracuje w Benfice, ale niewykluczone, że latem zmieni pracodawcę. Jak donosi serwis talkSport, Portugalczykiem interesuje się Newcastle. Po sezonie na St. James Park chcą zmienić trenera.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Newcastle jest zainteresowane zatrudnieniem Mourinho

Jose Mourinho od momentu zwolnienia z Manchesteru United pracował głównie w klubach, które uważa się za europejskich średniaków. Był zatrudniony w Tottenhamie, AS Romie, Fenerbahce, a obecnie odpowiada za wyniki Benfiki. W Portugalii ciężko idzie mu walka o mistrzostwo. Na kilka kolejek przed końcem Orły zajmują 3. miejsce, a strata do FC Porto jest dość duża.

Choć kontrakt The Special One wygasa dopiero latem przyszłego roku, niewykluczone, że szybciej opuści Lizbonę. Jak podaje talk Sport, Jose Mourinho ma szansę wrócić do Premier League. Usługami charyzmatycznego trenera interesuje się Newcastle.

Newcastle notuje słaby sezon, czego dowodzi dopiero 14. miejsce w tabeli. Awans do Ligi Mistrzów jest niemożliwy, a brak europejskich pucharów będzie skutkował zmianami w kadrze pierwszego zespołu. Kibice mają być nie tylko świadkami wyprzedaży największych gwiazd, ale również zmiany trenera. Winą za słabe wyniki obarczony został Eddie Howe, którego przyszłości wisi na włosku.

Mourinho jawi się w biurach na St. James Park jako kandydat idealny. Ma duże doświadczenie w Premier League, ponieważ oprócz Czerwonych Diabłów i Spurs prowadził także Chelsea. Z The Blues trzykrotnie wygrał mistrzostwo Anglii. Źródło dodaje, że ze względu na ważny kontrakt, The Magpies będą musieli wykupić Portugalczyka, jeśli chcą go zatrudnić.