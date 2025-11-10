Wirtz pod ostrzałem Neville’a po klęsce Liverpoolu

Gary Neville w jednej z wypowiedzi nie szczędził krytyki na temat byłego gracza Bayeru Leverkusen. W rozmowie cytowanej przez beIN Sports wprost wypunktował Floriana Wirtza.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Gary Neville o Florianie Wirtzu

Gary Neville w jednym z ostatnich przekazów medialnych wypowiedział się na temat występu Floriana Wirtza w starciu z Manchesterem City. Anglik nie szczędził krytycznych słów wobec byłego gracza Bayeru Leverkusen po przegranym meczu z ekipą Josepa Guardioli (0:3).

– Wirtz to problem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest z nim problem. Kosztował ponad 100 milionów funtów i szczerze mówiąc, kilka tygodni temu powiedziałem, że Kerkez wygląda jak mały chłopiec. Myślałem, że Wirtz wygląda jak dziecko. To nieprawda – powiedział Neville cytowany przez beIN Sports.

– Od miesięcy chodziliśmy wokół niego na palcach, biorąc pod uwagę, że jest młody i przyjechał do nowego kraju, ale jest wart ponad 100 milionów funtów i wkrótce będzie musiał się wykazać. Oczywiście ma w sobie coś, jest naprawdę dobry, fantastyczny technicznie, ale Matheus Nunes i reszta w Man City po prostu go rozłożyli. Był często popychany po boisku i nie grał na najwyższym poziomie, więc istniały realne obawy co do jego występu – dodał Anglik.

– To reprezentant Niemiec z dobrą reputacją i nie wygląda tak, jak można by się spodziewać po grze w Premier League na najwyższym poziomie. Potrzebuje trochę wytrwałości, a zacznie nabierać formę, bo jedyne, co muszą zrobić, to trzymać się go i wytrwać – podsumował Neville.

22-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił w 16 spotkaniach. Nie strzelił w nich ani jednego gola, zaliczył natomiast trzy asysty. Aktualny kontrakt Wirtza z klubem z Anfield Road obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

