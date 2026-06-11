Arbeloa z błyskawicznym powrotem do pracy?! Prowadzi rozmowy

Alvaro Arbeloa rozstał się z Realem Madryt i może bardzo szybko wrócić do pracy trenerskiej. David Ornstein ujawnił, że Hiszpan prowadzi rozmowy w sprawie objęcia Fulham.

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa może przejąć klub Premier League

Alvaro Arbeloa ostatnie pół roku spędził na stanowisku pierwszego trenera Realu Madryt. Zastąpił Xabiego Alonso, który stracił pracę po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Na dłuższą metę 43-latek niestety sobie nie poradził – Królewscy nie zdobyli ani jednego trofeum, odpadając z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, a także ulegając Blaugranie w walce o mistrzostwo kraju. Na dodatek stracił kontrolę nad szatnią, która ponownie się skłóciła. Te kwestie przesądziły o pożegnaniu Arbeloi, co kilka dni temu zostało oficjalnie potwierdzone.

Następcą Arbeloi na Santiago Bernabeu zostanie Jose Mourinho. Hiszpan natomiast bardzo szybko może sobie znaleźć nowego pracodawcę. David Ornstein ujawnia, że prowadzi rozmowy w celu objęcia klubu Premier League. W Fulham pojawił się wakat po odejściu Marco Silvy, który na dodatek przejął po Mourinho Benficę.

Arbeloa spotkał się z działaczami londyńskiego klubu i jest poważnym kandydatem do zastąpienia Silvy. Byłby to dla niego poważny sprawdzian – do tej pory spędził w Madrycie całą trenerską karierę. Zanim objął pierwszą drużynę, odpowiadał za wyniki ekip młodzieżowych oraz kluboywch rezerw.

🚨 EXCL: Fulham have held talks with Alvaro Arbeloa about head coach vacancy following Marco Silva exit. 43yo Spaniard available after leaving Real Madrid & has met #FFC to discuss possibility of taking Craven Cottage role. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/r0r9CWjopA — David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2026

Fulham ma za sobą dobry sezon, zakończony w środku stawki. Wydaje się, że w kolejnym może wrócić do walki o utrzymanie w Premier League.