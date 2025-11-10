Maurizio Sarri nie wytrzymał po meczu z Interem. Ostre słowa o sędziach!

16:37, 10. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.com

Maurizio Sarri pozwolił sobie ostatnio na konkretny komentarz na temat sędziów w Serie A. Włoch ma konkretne oczekiwania w tej sprawie, wyrażając je bez owijania w bawełnę.

Maurizio Sarri
Obserwuj nas w
fot. Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri liczy na zagranicznych sędziów w Serie A

Maurizio Sarri to jeden z tych włoskich szkoleniowców, którzy nie mają obaw, aby krytykować sędziów pracujących w Serie A. Tymczasem ostatnio doświadczony trener podzielił się ciekawą wypowiedzią.

– Byłem zły z jednego prostego powodu: faul Lautaro na Zaccagnim zasługiwał na żółtą kartkę. Nie dość, że sędzia nie pokazał żółtej kartki, to jeszcze zmusił Zaccagniego do zejścia z boiska, a my o mało nie straciliśmy gola z jego flanki. Nawet święty Ojciec Pio byłby zły – mówił Sarri cytowany przez Goal.com.

POLECAMY TAKŻE

Davide Frattesi
Inter pozbędzie się Frattesiego? Olbrzymie zainteresowanie
Cristian Chivu
Inter chce ściągnąć wielki talent. Ciekawy transfer na horyzoncie
Arne Slot
Liverpool ma problem. Cel transferowy nie do zdobycia

– Nie widzę ani jednego sędziego, który podołałby zadaniu, nawet tego, który sędziował ten mecz. Mam nadzieję, że Serie A będzie mogła korzystać z sędziów z zagranicy. Trzeba ich pożyczać – zaznaczył Włoch.

– Płacimy za to, co dzieje się w polu karnym. Mieliśmy kilka okazji, ale nie było łatwo. Jakie pozytywy mogę podkreślić? Drużyna się poprawia. Po pierwszej bramce zespół się otrząsnął i utrzymał się w grze do końca – mówił Sarri.

Niedzielne starcie z udziałem Interu Mediolan i Lazio zakończyło się porażką rzymian (0:2). Lazio zakończyło tym samym passę spotkań bez porażki, trwającą od 29 września. W sześciu meczach stołeczny zespół zaliczył trzy zwycięstwa i trzy remisy. Do ligowego grania Lazio wróci 23 listopada, kiedy zmierzy się u siebie z Lecce.

Czytaj więcej: Gigant rusza po gwiazdę Barcelony! 75 milionów na stole