Liverpool jest gotowy kontynuować współpracę z Dominikiem Szoboszlaiem. The Reds chcą podpisać z Węgrem nowy kontrakt. Arne Slot widzi w nim przyszłego kapitana drużyny - informuje "TEAMtalk".

Liverpool buduje przyszłość z Dominikiem Szoboszlaiem. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że obecni mistrzowie Premier League chcą nagrodzić reprezentanta Węgier nowym kontraktem. The Reds marzą o kontynuowaniu współpracy ze swoją gwiazdę i nie wyobrażają sobie, że mogłoby dojść do rozstania. A nie tak dawno pomocnik był łączony z Realem Madryt.

Brytyjska prasa zdradza, że Liverpool może w przyszłości dać nową boiskową rolę Dominikowi Szoboszlaiowi. Arne Slot widzi bowiem w pomocniku przyszłego kapitana drużyny. The Reds jednak rozgrywają słaby sezon i mogą pożegnać holenderskiego szkoleniowca. Pytanie pozostaje, czy potencjalny przyszły trener będzie widział w reprezentancie Węgier lidera drużyny.

Kontrakt Dominika Szoboszlaia obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Nowa umowa miałaby być znacznie dłuższa, choć nie znamy więcej szczegółów. Wspomniane źródło zaznacza, że węgierski pomocnik stałby się jednym z najlepiej opłacanych zawodników The Reds. Czas pokaże, czy finalnie strony dojdą do porozumienia.

Dominik Szobolszai w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań w koszulce Liverpoolu. Węgier zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył osiem asyst.