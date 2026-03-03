Gwiazdor Liverpoolu marzy o Realu. Chciałby zagrać w Madrycie

09:34, 3. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Football Insider

Dominik Szoboszlai marzy o przeprowadzce do Realu Madryt. Pomocnik Liverpoolu czeka na ofertę od hiszpańskiego klubu - podaje brytyjski serwis Football Insider.

Mohamed Salah i Dominik Szoboszlai
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai liczy na przenosiny do Realu Madryt

Dominik Szoboszlai ma ważny kontrakt z Liverpoolem do 30 czerwca 2028 roku. Angielski klub oczywiście chciałby przedłużyć umowę ze swoim kluczowym zawodnikiem, który odgrywa istotną rolę w środku pola ekipy Arne Slota. Sam piłkarz może jednak mieć inne plany, dlatego przyszłość 25-letniego pomocnika stoi pod dużym znakiem zapytania. Węgierski gwiazdor rzekomo marzy o przeprowadzce do konkretnego zespołu, co może w najbliższych miesiącach wywołać spore zamieszanie na europejskim rynku transferowym.

Jak podaje we wtorkowy poranek brytyjski serwis „Football Insider”, Szoboszlai chciałby kiedyś zagrać w lidze hiszpańskiej, a konkretnie w Realu Madryt. Transfer na Estadio Santiago Bernabeu byłby dla ofensywnego pomocnika spełnieniem marzeń z dzieciństwa.

Co więcej, Królewscy podobno monitorują sytuację 61-krotnego reprezentanta Węgier. Tak więc ewentualna transakcja w przyszłości nie jest wykluczona. Wszystko zależy jednak od stanowiska włodarzy z Anfield Road oraz warunków finansowych potencjalnej operacji.

Wychowanek Videotonu z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2023 roku, gdy trafił na Wyspy za 70 milionów euro z Red Bulla Salzburg. W trwającym sezonie rozegrał 37 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 8 asyst. Z ekipą Czerwonych zdołał sięgnąć po mistrzostwo Premier League oraz Puchar Ligi Angielskiej. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia węgierskiego pomocnika na kwotę w granicach 85 milionów euro.