Zwrot w sprawie przyszłości Ibrahimy Konate. Oferta na stole

Liverpool złożył Ibrahimie Konate trzecią ofertę przedłużenia wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu. Angielski klub jest przekonany, że uda mu się przekonać 26-letniego stopera do pozostania na Anfield Road - podaje francuski dziennik L'Equipe.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool pracuje nad przedłużeniem umowy z Ibrahimą Konate

Przyszłość Ibrahimy Konate w Liverpoolu od jakiegoś czasu stoi pod dużym znakiem zapytania. Obecny kontrakt francuskiego obrońcy wygasa 30 czerwca 2026 roku, a jeszcze kilka godzin temu media donosiły, że mistrzowie Premier League nie zamierzają go przedłużać. Klub z Anfield miał już rozpocząć poszukiwania następcy 26-letniego stopera, co sugerowało rychłe rozstanie z defensorem. W takiej sytuacji Konate najprawdopodobniej opuściłby Liverpool po zakończeniu aktualnej kampanii na zasadzie darmowego transferu.

W ostatnich miesiącach piłkarz był łączony z Realem Madryt oraz Bayernem Monachium. Tymczasem francuski dziennik „L’Equipe” poinformował o niespodziewanym zwrocie akcji w sprawie przyszłości stopera. Mianowicie, Liverpool miał złożyć Konate trzecią już ofertę nowej umowy. Władze z Merseyside są podobno przekonane, że uda im się zatrzymać obrońcę na kolejne lata. Mimo nierównego początku sezonu w jego wykonaniu, Arne Slot bardzo ceni Francuza i chce, by pozostał on kluczową postacią defensywy ekipy The Reds.

Ibrahima Konate przeprowadził się do Liverpoolu w lipcu 2021 roku z Lipska za kwotę 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 148 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 4 asysty. Jako zawodnik drużyny The Reds sięgnął po mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. W tym momencie fachowy portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 194 centymetry stopera na około 55 milionów euro.