Liverpool zdecydował w sprawie gwiazdy. Jasny kierunek giganta

Liverpool nie zamierza przedłużać kontraktu z Ibrahimą Konate - wynika z informacji "Football Insider". Mistrzowie Anglii szukają już intensywnie następcy francuskiego obrońcy.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ibrahima Konate odejdzie z Anfield, mistrzowie Anglii przebudowują obronę

Liverpool znajduje się w poważnym kryzysie. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zajmują dopiero 8. miejsce w tabeli Premier League. Zespół Arne Slota wygrał zaledwie jedno ligowe spotkanie w sześciu ostatnich kolejkach. Rozczarowująca porażka z Manchesterem City (0:3) w hicie 11. serii gier na Etihad Stadium tylko pogłębiła frustrację kibiców i nasiliła dyskusje o konieczności przebudowy bloku defensywnego już w przyszłym roku.

Ostatni mecz nie tylko obnażył słabości całej drużyny, ale miał również bezpośredni wpływ na przełomową decyzję dotyczącą przyszłości Ibrahimy Konate. Od kilku miesięcy spekulowano, że Liverpool chce utrzymać 26-letniego Francuza na Anfield i uczynić go jednym z liderów defensywy.

Według najnowszych informacji sytuacja uległa jednak zmianie. Kontrakt stopera wygasa latem przyszłego roku, a zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażają największe kluby Europy – przede wszystkim Real Madryt i Bayern Monachium. Jak informuje „Football Insider”, początkowa determinacja Liverpoolu, by przedłużyć umowę z Francuzem, znacząco osłabła.

Konate dołączył na Anfield w 2021 roku, przenosząc się z RB Lipsk za 40 milionów euro. W barwach angielskiego giganta rozegrał do tej pory 148 meczów i zdobył sześć bramek. Rosły defensor już od stycznia zyska pełną swobodę w negocjowaniu kontraktu z innymi klubami.