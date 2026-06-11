FC Barcelona pozbędzie się gwiazdy. Dwie oferty na stole

FC Barcelona rozstanie się latem z Markiem Casado - wynika z informacji dziennika "Marca". Pomocnik miał już wyrazić zgodę na odejście.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado blisko odejścia z Barcelony

FC Barcelona przebudowuje kadrę przed kolejnym sezonem. Na Camp Nou trafił już Anthony Gordon z Newcastle United za 80 milionów euro. Z kolei szeregi katalońskiego klubu opuścił Robert Lewandowski, natomiast wykup Marcus Rashford z Manchesteru United jest obecnie mało prawdopodobny.

Tymczasem trwają rozmowy dotyczące przyszłości Marca Casado. Hiszpański pomocnik jest coraz bliżej zakończenia swojej przygody na Camp Nou. 22-latek miał już wyrazić zgodę na odejście z Barcelony, a jego agent Jorge Mendes prowadzi zaawansowane negocjacje z zainteresowanymi klubami. W grze pozostają dwa kierunki – jeden z Europy oraz drugi z Arabii Saudyjskiej.

Jak podkreślają hiszpańskie media, wychowanek La Masii uznał, że nadszedł moment na nowe wyzwanie. Władze Barcelony ustaliły wycenę pomocnika na 25 milionów euro. Klub chce, by transfer został sfinalizowany do końca czerwca, co ma związek z planowaniem budżetu.

Obecna umowa Casado z mistrzem Hiszpanii obowiązuje do czerwca 2028 roku. W minionym sezonie pomocnik rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę. W Premier League największe zainteresowanie 22-latekim wykazują Manchester United oraz Chelsea. Casado znajduje się również na liście życzeń VfB Stuttgart oraz AS Monaco.