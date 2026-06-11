Wieczysta Kraków zatrzymała napastnika. Jest oficjalny komunikat

Wieczysta Kraków przedłużyła kontrakt ze Stefanem Feiertagiem. Napastnik związał się z beniaminkiem Ekstraklasy do czerwca 2028 roku.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Stefan Feiertag przedłużył kontrakt z Wieczystą!

Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Projekt budowany przez właściciela Wojciecha Kwietnia wchodzi teraz na jeszcze wyższy poziom sportowy, a w Krakowie nie ukrywają, że ambicje na nowy sezon są bardzo duże. Beniaminek nie zamierza ograniczać się jedynie do walki o utrzymanie.

W krakowskim klubie trwa budowa kadry, a jednym z priorytetów ma być wzmocnienie pozycji bramkarza. Blisko transferu do Wieczystej jest Jakub Stolarczyk, który jest związany z Leicester City. Jego klub spadł z Championship. Nowy sezon Żółto-Czarni rozpoczną od wyjazdowego meczu z Radomiakiem Radom.

Ważną informacją dla kibiców jest również decyzja dotycząca przyszłości napastnika. Stefan Feiertag pozostanie zawodnikiem Wieczystej. Klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu umowy Austriaka do końca czerwca 2028 roku.

Decyzja o nowym kontrakcie to efekt bardzo udanego sezonu w wykonaniu 24-letniego snajpera. W zakończonych rozgrywkach Feiertag zdobył 17 bramek oraz dołożył pięć asyst w 28 spotkaniach. W samej fazie barażowej trzykrotnie trafiał do siatki.

Bohater baraży z nową umową. ✍️🟡⚫️

Stefan Feiertag przedłużył kontrakt z Wieczystą Kraków do 30 czerwca 2028 roku.

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Austriacki napastnik trafił do Wieczystej latem 2025 roku z FC Blau-Weiss Linz. W sezonie 2024/2025 był także związany z ŁKS-em Łódź. W trakcie kariery reprezentował barwy m.in. FC Saarbrucken i Young Violets.