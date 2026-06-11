Wieczysta Kraków zatrzymała napastnika. Jest oficjalny komunikat

16:42, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków przedłużyła kontrakt ze Stefanem Feiertagiem. Napastnik związał się z beniaminkiem Ekstraklasy do czerwca 2028 roku.

Kazimierz Moskal
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Stefan Feiertag przedłużył kontrakt z Wieczystą!

Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Projekt budowany przez właściciela Wojciecha Kwietnia wchodzi teraz na jeszcze wyższy poziom sportowy, a w Krakowie nie ukrywają, że ambicje na nowy sezon są bardzo duże. Beniaminek nie zamierza ograniczać się jedynie do walki o utrzymanie.

W krakowskim klubie trwa budowa kadry, a jednym z priorytetów ma być wzmocnienie pozycji bramkarza. Blisko transferu do Wieczystej jest Jakub Stolarczyk, który jest związany z Leicester City. Jego klub spadł z Championship. Nowy sezon Żółto-Czarni rozpoczną od wyjazdowego meczu z Radomiakiem Radom.

Ważną informacją dla kibiców jest również decyzja dotycząca przyszłości napastnika. Stefan Feiertag pozostanie zawodnikiem Wieczystej. Klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu umowy Austriaka do końca czerwca 2028 roku.

Decyzja o nowym kontrakcie to efekt bardzo udanego sezonu w wykonaniu 24-letniego snajpera. W zakończonych rozgrywkach Feiertag zdobył 17 bramek oraz dołożył pięć asyst w 28 spotkaniach. W samej fazie barażowej trzykrotnie trafiał do siatki.

Austriacki napastnik trafił do Wieczystej latem 2025 roku z FC Blau-Weiss Linz. W sezonie 2024/2025 był także związany z ŁKS-em Łódź. W trakcie kariery reprezentował barwy m.in. FC Saarbrucken i Young Violets.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości