Brazylia drży o swojego lidera. Nowe informacje nie napawają optymizmem

Neymar może nie zdążyć wrócić do pełni sił na początek MŚ 2026. Według najnowszych informacji na temat piłkarza, jego występ w fazie grupowej stoi pod dużym znakiem zapytania.

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Neymar i kolejny niepokojący sygnał. Kibice wstrzymali oddech

Neymar ponownie nie pojawił się na treningu reprezentacji Brazylii, co wywołało kolejną falę spekulacji dotyczących jego stanu zdrowia. Jak informuje FootMercato, problemy zdrowotne doświadczonego napastnika okazują się poważniejsze, niż początkowo zakładano. W efekcie jego udział w pierwszych meczach mundialu pozostaje bardzo niepewny.

Według znanego serwisu Brazylijczyk opuścił kolejne zajęcia drużyny narodowej, a sztab medyczny zachowuje daleko idącą ostrożność w kwestii terminu jego powrotu do pełnych obciążeń treningowych. Chociaż oficjalne komunikaty federacji są oszczędne, coraz więcej wskazuje na to, że selekcjoner może nie mieć do dyspozycji swojej największej gwiazdy podczas inauguracji turnieju.

34-letni napastnik doznał urazu łydki pod koniec maja. Wówczas przewidywano, że przerwa potrwa od dwóch do trzech tygodni. Najnowsze informacje sugerują jednak, że proces rehabilitacji nie przebiega tak szybko, jak oczekiwano. To stawia pod znakiem zapytania nie tylko jego występ w meczu otwarcia, ale również możliwość regularnej gry w całej fazie grupowej.

Dla reprezentacji Brazylii byłby to poważny problem. Mimo upływu lat Neymar wciąż pozostaje jednym z liderów zespołu i piłkarzem zdolnym przesądzać o losach najważniejszych spotkań. Kibice Canarinhos z niepokojem oczekują kolejnych komunikatów.