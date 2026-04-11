Historyczny sezon. Brazylijczyk przebił legendy Premier League

17:02, 11. kwietnia 2026
Michał Stompór
Premier League gościła na swoich murawach kilku znakomitych Brazylijczyków. Jednak aż do dzisiaj żaden z nich nie strzelił 20 goli w sezonie. Historycznego wyczynu dokonał napastnik Brentfordu.

Igor Thiago (Brentford - Everton)
Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Igor Thiago (Brentford - Everton)

Premier League: Igor Thiago jako pierwszy w historii

Ilu zawodników z Kraju Kawy w swojej karierze zdobyło przynajmniej 20 bramek w Premier League? Na tej liście znajduje się 17 piłkarzy. Najbardziej okazałym dorobkiem mogą pochwalić się Roberto Firmino, Gabriel Jesus i Richarlison, którzy zanotowali odpowiednio 82, 78 i 73 trafienia. Żaden z reprezentantów Brazylii nie strzelił więcej niż 15 goli w jednym sezonie.

Igor Thiago nie tylko pokonał wspomnianą barierę, ale znacznie ją przesunął. Snajper Brentfordu notuje kapitalne rozgrywki. W swoim pierwszym pełnym sezonie na poziomie Premier League zaliczył już 32 spotkania, w których aż 20 razy umieścił piłkę w siatce.

Dwudziesta bramka przypadła na starcie z Evertonem. Już w 3. minucie 24-latek wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu Jordana Pickforda na Kevinie Schade. Dwukrotny reprezentant Canarinhos przymierzył tuż przy słupku – golkiper The Toffees nie był w stanie zatrzymać niezwykle precyzyjnego strzału.

W ten sposób Igor Thiago stał się pierwszym Brazylijczykiem w historii Premier League, który zdobył przynajmniej 20 bramek w jednym sezonie Premier Leaugue.

