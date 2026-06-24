Barcelona zapłaciła 70 mln euro za Gordona. Kwota wzrośnie pod tymi warunkami

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Barcelona może zapłacić nawet 80 mln euro za Gordona

Anthony Gordon pod koniec maja został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Barcelony. Teraz „Mundo Deportivo” ujawniło, że transfer kosztował Dumę Katalonii 70 milionów euro. Kolejne 10 milionów zapisano natomiast w formie różnych zmiennych, które zależą od sukcesów sportowych.

Blaugrana zapłaci połowę tej sumy, jeśli zespół zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii lub wygra Ligę Mistrzów. Kontrakt zawodnika obowiązuje aż do 2031 roku, więc czasu na zdobycie trofeów jest naprawdę sporo.

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Dodatkowo klub z Camp Nou przeleje milion euro za każdy sezon, w którym 25-latek rozegra przynajmniej 60% oficjalnych meczów. Jeśli uda się aktywować wszystkie bonusy, będzie to oznaczało, że ten głośny ruch okazał się sukcesem. Newcastle United zabezpieczyło też odpowiednio swoje interesy na przyszłość. Angielski zespół zagwarantował sobie mianowicie procent od sprzedaży gwiazdora.

Obecnie reprezentant Anglii występuje na Mistrzostwach Świata, gdzie wyszedł w podstawowym składzie na dwa pierwsze spotkania.

Oczywiście tak wysoka kwota transakcji nakłada na zawodnika sporą presję. Mimo to działacze wierzą, że Gordon szybko odpłaci się za zaufanie. Według doniesień nowy zawodnik idealnie pasuje do taktyki stosowaną przez Hansiego Flicka, więc kibice mistrzów Hiszpanii z niecierpliwością czekają na jego pierwsze występy.