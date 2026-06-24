Liverpool jest coraz bliżej przeprowadzenia jednego z największych transferów tego lata. Yan Diomande miał wybrać Anfield, odrzucając możliwość przenosin do PSG.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Yan Diomande podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości

Liverpool może wkrótce dopiąć kolejne głośne wzmocnienie. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura na X, skrzydłowy RB Lipsk Yan Diomande podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości i wskazał Anfield jako preferowany kierunek dalszej kariery.

Z wieści dziennikarza wynika, że reprezentujący Bundesligę klub był gotowy rozmawiać zarówno z Liverpoolem, jak i Paris Saint-Germain. Ostatecznie jednak Paryżanie mieli wycofać się z wyścigu o zawodnika z powodu rozbieżności finansowych. PSG nie zamierzało spełnić oczekiwań przedstawiciela Bundesligi dotyczących kwoty odstępnego, co otworzyło drogę angielskiemu gigantowi.

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Jak informuje Konur, sam piłkarz również skłania się ku przeprowadzce do Liverpoolu, a rozmowy między klubami mają wejść w decydującą fazę. Władze The Reds liczą na szybkie sfinalizowanie operacji, aby nowy zawodnik mógł dołączyć do zespołu jeszcze przed startem kolejnego sezonu.

Największą przeszkodą pozostaje obecnie osiągnięcie pełnego porozumienia finansowego z RB Lipsk. Niemiecki klub nie zamierza obniżać swoich wymagań, a kwota transferu ma przekroczyć 110 milionów funtów. Do ustalenia pozostają szczegóły konstrukcji transakcji oraz ostateczna wysokość bonusów.

Jeżeli transfer dojdzie do skutku, będzie to jedna z najgłośniejszych operacji letniego okna transferowego. Liverpool od dłuższego czasu poszukuje kolejnych wzmocnień ofensywy, a Diomande jest postrzegany jako zawodnik mogący odegrać ważną rolę w projekcie budowanym na Anfield.