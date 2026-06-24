Real Madryt stara się o pozyskanie reprezentanta Ekwadoru

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Piero Hincapie na celowniku Realu Madryt

Real Madryt zamierza zakontraktować jeszcze jednego środkowego obrońcę podczas letniego okienka transferowego. Co prawda hiszpański gigant pozyskał już Ibrahimę Konate, jednak po odejściu Davida Alaby oraz mając na uwadze problemy zdrowotne Edera Militao, potrzebne będą kolejne wzmocnienia defensywy. Jose Mourinho chciałby sprowadzić stopera, który oprócz gry na środku obrony potrafi również występować po lewej stronie bloku defensywnego. Taki profil zawodnika ma zapewnić drużynie większą elastyczność kadrową przed nowym sezonem.

W ten schemat idealnie wpisuje się Piero Hincapie, który właśnie znalazł się na celowniku Realu Madryt. Jak informuje stacja „ESPN”, klub z Santiago Bernabeu złożył już zapytanie do Arsenalu w sprawie ewentualnego transferu 54-krotnego reprezentanta Ekwadoru. Mourinho bardzo wysoko ocenia umiejętności mierzącego 183 centymetry stopera, który może obsadzić kilka pozycji w linii obrony. Londyńczycy nie zamierzają jednak rozstawać się ze swoją gwiazdą, dlatego przeprowadzenie takiej transakcji wydaje się obecnie mało prawdopodobne.

Hincapie z powodzeniem reprezentuje barwy ekipy The Gunners od września 2025 roku, gdy trafił na Emirates Stadium na zasadzie wypożyczenia z Bayeru Leverkusen. Kanonierzy zobowiązali się do wykupu wychowanka Independiente del Valle za kwotę przekraczającą 50 milionów euro, co nastąpiło tego lata. W minionej kampanii 24-letni ekwadorski defensor rozegrał 41 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty, potwierdzając swoją wysoką wartość dla zespołu z Londynu.

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