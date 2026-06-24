Tottenham Hotspur finalizuje kolejny transfer. De Zerbi dał zielone światło

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Martin Dubravka dołączy do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w poprzednim sezonie zdołał utrzymać się w Premier League i szykuje rewolucję przed nowymi rozgrywkami. Władze londyńskiego klubu nie zamierzają powtórzyć błędów i pracują nad wzmocnieniem zespołu, który pod wodzą Roberto De Zerbi ma wrócić do walki o wyższe cele.

Londyńczycy skupili się dotąd przede wszystkim na przebudowie defensywy. Do zespołu Spurs trafili już Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion, Marcos Senesi z AFC Bournemouth oraz Andy Robertson z Liverpoolu. To jednak nie koniec transferowych planów Tottenhamu.

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Jak informuje ceniony dziennikarz Fabrizio Romano, klub z północnego Londynu jest o krok od finalizacji transferu Martina Dubravki. 37-letni Słowak w zeszłym sezonie był związany z Burnley, jednak jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Tottenham od dłuższego czasu rozglądał się za nowym bramkarzem, który zwiększy rywalizację między słupkami i wniesie do drużyny cenne doświadczenie.

Dubravka przez lata wypracował sobie mocną pozycję w angielskiej piłce. Na poziomie Premier League zanotował blisko 200 występów. W karierze reprezentował barwy Newcastle United, a epizodycznie również Manchester United. Jego doświadczenie może okazać się niezwykle cenne dla przebudowującego się Tottenhamu.

🚨 Martin Dubravka to Tottenham, here we go! Deal agreed for former Burnley and Man United goalkeeper to join #THFC.



Move completed today with Dubravka set to be backup GK at Spurs behind Kinski. 🔃🇸🇰



Guglielmo Vicario to leave this summer. pic.twitter.com/OB5tEWGK1s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Wszystko wskazuje na to, że transfer Słowaka może otworzyć drogę do odejścia Guglielmo Vicario. Dubravka ma początkowo pełnić rolę zmiennika dla Antonina Kinsky’ego. Trudno przypuszczać, by zawodnik o jego ambicjach zadowolił się wyłącznie miejscem na ławce rezerwowych. Słowacki bramkarz z pewnością będzie walczył o miejsce w podstawowym składzie