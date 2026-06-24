Tottenham Hotspur finalizuje kolejny transfer. De Zerbi dał zielone światło

15:32, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Tottenham Hotspur dopina transfer Martina Dubravki z Burnley FC - donosi Fabrizio Romano. Doświadczony słowacki bramkarz ma pełnić rolę zmiennika Antonina Kinsky'ego.

Roberto De Zerbi
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Martin Dubravka dołączy do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w poprzednim sezonie zdołał utrzymać się w Premier League i szykuje rewolucję przed nowymi rozgrywkami. Władze londyńskiego klubu nie zamierzają powtórzyć błędów i pracują nad wzmocnieniem zespołu, który pod wodzą Roberto De Zerbi ma wrócić do walki o wyższe cele.

Londyńczycy skupili się dotąd przede wszystkim na przebudowie defensywy. Do zespołu Spurs trafili już Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion, Marcos Senesi z AFC Bournemouth oraz Andy Robertson z Liverpoolu. To jednak nie koniec transferowych planów Tottenhamu.

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Jak informuje ceniony dziennikarz Fabrizio Romano, klub z północnego Londynu jest o krok od finalizacji transferu Martina Dubravki. 37-letni Słowak w zeszłym sezonie był związany z Burnley, jednak jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. Tottenham od dłuższego czasu rozglądał się za nowym bramkarzem, który zwiększy rywalizację między słupkami i wniesie do drużyny cenne doświadczenie.

Dubravka przez lata wypracował sobie mocną pozycję w angielskiej piłce. Na poziomie Premier League zanotował blisko 200 występów. W karierze reprezentował barwy Newcastle United, a epizodycznie również Manchester United. Jego doświadczenie może okazać się niezwykle cenne dla przebudowującego się Tottenhamu.

Wszystko wskazuje na to, że transfer Słowaka może otworzyć drogę do odejścia Guglielmo Vicario. Dubravka ma początkowo pełnić rolę zmiennika dla Antonina Kinsky’ego. Trudno przypuszczać, by zawodnik o jego ambicjach zadowolił się wyłącznie miejscem na ławce rezerwowych. Słowacki bramkarz z pewnością będzie walczył o miejsce w podstawowym składzie

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