Dawid Szwarga znalazł nowy klub. To już oficjalne

Dawid Szwarga rozstał się w marcu z Arką Gdynia. Teraz GKS Katowice zatrudnił 35-latka w roli asystenta Rafała Góraka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Nowe rozdanie w Katowicach. Dawid Szwarga dołącza do sztabu GKS-u

Dawid Szwarga prowadził Arkę Gdynia w okresie od grudnia 2024 roku do marcu bieżącego sezonu. Władze klubu z Trójmiasta zdecydowały się na zmianę na stanowisku trenera. Mimo to Żółto-Niebiescy spadli z PKO BP Ekstraklasy. Szwarga zasiadał na ławce trenerskiej Arki w 43 spotkaniach.

Wcześniej 35-letni szkoleniowiec zdobywał doświadczenie w Rakowie Częstochowa, gdzie pracował zarówno jako pierwszy trener, jak i asystent Marka Papszuna. To właśnie tam był częścią największych sukcesów klubu, w tym zdobycia mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski.

Na początku swojej kariery trenerskiej Szwarga był również związany z GKS-em Katowice i pracował u boku trenera Rafała Góraka. Teraz historia zatacza koło. Katowicki klub oficjalnie potwierdził jego powrót na Nową Bukową.

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Klub liczy, że doświadczenie zdobyte przez Szwargę przełoży się na dalszy rozwój drużyny. GKS ma przed sobą ambitne cele po bardzo udanym poprzednim sezonie. Katowiczanie zakończyli ligowe rozgrywki na 5. miejscu w tabeli i zapewnili sobie prawo gry w eliminacjach Liga Konferencji.

Do katowickiej drużyny dołączyli już Bartosz Wolski z Motoru Lublin, Gabriel Kobylak z Legii Warszawa, Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów oraz Maciej Kikolski z Widzewa Łódź.