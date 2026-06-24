Wisła Płock finalizuje rozmowy. Pomocnik zostanie w Ekstraklasie

Wisła Płock jest coraz bliżej dopięcia transferu. Zan Rogelj ma zostać w zespole Nafciarzy- ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Pomocnikiem był także zainteresowany Motor Lublin.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Wisła Płock

Zan Rogelj zostaje w Wiśle Płock

Wisła Płock po zakończeniu sezonu 2025/2026 przechodzi spore zmiany organizacyjne. Klub rozstał się z trenerem Mariuszem Misiurą, który przyjął już ofertę pracy w Motoru Lublin. Władze Nafciarzy szybko zdecydowały o wyborze następcy. Nowym szkoleniowcem Wisły został Adam Majewski.

Płocki klub rozpoczął budowę kadry na nowe rozgrywki. Do zespołu dołączyli już Michał Król, Marcin Flis oraz Jurica Prsir. Jednocześnie coraz więcej wskazuje na to, że wyjaśnia się przyszłość Zana Rogelja. Prawy pomocnik w minionym sezonie przebywał w Ekstraklasie na wypożyczeniu z belgijskiego Royal Charleroi.

W poprzednich rozgrywkach Rogelj rozegrał 26 spotkań w barwach Nafciarzy. W tym czasie 26-letni zawodnik zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. W w trakcie kariery występował również w austriackim WSG Tirol oraz słoweńskim NK Triglav Kranj.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Do finalizacji transferu pozostały formalności. Zgodę na taki ruch musi wyrazić… miasto, które wciąż jest właścicielem Wisły. Piłkarz jest jednak bardzo blisko pozostania w Płocku – przekazał Tomasz Włodarczyk w serwisie Meczyki.pl.

Co ciekawe, Rogelj znajdował się również na radarze Motoru Lublin. Misiura doskonale zna zawodnika z wcześniejszej współpracy i chętnie widziałby go ponownie w swoim zespole. Jednak na ten moment wszystko wskazuje na to, że zawodnik będzie kontynuował grę w barwach Nafciarzy.