Anglia straciła punkty, a Kane powiedział to wprost. Padły wymowne słowa

08:12, 24. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BBC Sport

Reprezentacja Anglii zremisowała bezbramkowo z Ghaną w drugiej kolejce fazy grupowej MŚ 2026. Po spotkaniu głos zabrał Harry Kane, który nie ukrywał niedosytu po stracie punktów.

Harry Kane
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie wykorzystał swojej szansy

Reprezentacja Anglii straciła pierwsze punkty podczas MŚ 2026. W swoim drugim meczu grupy L ekipa Thomasa Tuchela zremisowała z Ghaną. Chociaż w końcówce była bardzo blisko zdobycia zwycięskiej bramki. Jedną z najlepszych okazji zmarnował Harry Kane, który w 86. minucie nie zdołał wykorzystać zamieszania w polu karnym rywali.

– To był mecz z trudnym przeciwnikiem. Mieliśmy dużo posiadania piłki. Graliśmy najlepiej przez ostatnie 15 minut obu połówek. Przeciwnik zaczął się męczyć, a my mieliśmy kilka okazji. Miałem świetną okazję, gdy Nico O’Reilly trafił w poprzeczkę. Mogliśmy wygrać. Mają kilku groźnych zawodników, a my dobrze ich powstrzymaliśmy. Chcieliśmy wygrać, ale zdobyliśmy punkt i wciąż jesteśmy w dobrym położeniu w grupie – powiedział napastnik Synów Albiony cytowany przez BBC Sport.

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Kane odniósł się również do sytuacji z końcówki meczu, gdy znalazł się o krok od zdobycia zwycięskiej bramki. – Czekałem na swoją szansę. Czekałem, aż piłka się odbije i tak się stało, ale nie potrafiłem jej kontrolować. Gram w ataku wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że piłka nie zawsze wpada do bramki – mówił piłkarz.

Anglia wciąż trzyma los awansu w swoich rękach

Kane podkreślił także, że Ghana skutecznie ograniczała jego poczynania. – Thomas Partey krył mnie osobiście, więc nie miałem za dużo miejsca. Rywale dobrze bronili w polu karnym. Trudno było grać z głębi, bo byli tak zwarci. Takie mecze się zdarzają. Gramy na mundialu – ocenił napastnik.

Mimo remisu Anglicy pozostają w korzystnym położeniu przed ostatnią kolejką. W meczu z Panamą będą faworytem do wywalczenia awansu do fazy pucharowej. – Jesteśmy w świetnej sytuacji, grając z Panamą. Mówiłem już, że musimy podzielić turniej na dwa etapy: fazę grupową i play-offy. Pierwsza runda jest już prawie za nami i nie możemy się doczekać powrotu – zakończył Kane.

Mecz ostatniej kolejki fazy zasadniczej Anglicy rozegrają 27 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Zmierzą się wówczas z outsiderem w grupie L.

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