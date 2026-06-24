Leandro Trossard może zarobić fortunę. Arsenal dostał propozycję

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Al-Diriyah złożył ofertę za Leandro Trossarda

Leandro Trossard może opuścić Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego. Londyński klub jest gotowy rozważyć sprzedaż 31-letniego skrzydłowego, a sam zawodnik nie wyklucza podjęcia nowego wyzwania na dalszym etapie kariery. Doświadczony piłkarz nie powinien narzekać na brak zainteresowania, ponieważ od dłuższego czasu znajduje się na radarze kilku potentatów z Europy oraz Bliskiego Wschodu. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości ofensywnego zawodnika, który wciąż pozostaje ważnym elementem kadry ekipy Kanonierów.

Jak informuje belgijski dziennik „Het Belang van Limburg”, jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Trossarda jest Al-Diriyah. Saudyjski zespół w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy i chce znacząco wzmocnić skład przed następną kampanią. Według medialnych doniesień działacze z Półwyspu Arabskiego złożyli już pierwszą ofertę, proponując Arsenalowi około 20 milionów euro. Sam piłkarz mógłby natomiast liczyć na wynagrodzenie sięgające nawet 10 milionów euro rocznie, co stanowiłoby bardzo atrakcyjną propozycję finansową.

53-krotny reprezentant Belgii, którego łączy się również z Aston Villą oraz Besiktasem, trafił do drużyny The Gunners w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion za około 25 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 174 spotkania, zdobył 36 bramek i zanotował 34 asysty. W barwach ekipy Kanonierów sięgnął po mistrzostwo Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Jego największymi atutami są skuteczność, kreatywność i wszechstronność, a obecny kontrakt skrzydłowego obowiązuje do 2027 roku.

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