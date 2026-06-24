Manchester United i Arsenal ruszają po pomocnika. W grze 70 mln euro

16:35, 24. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Daily Mail

Manchester United oraz Arsenal wciąż rywalizują o Alexa Scotta z Bournemouth - donosi "Daily Mail". Klub z południa Anglii oczekuje za pomocnika nawet 70 milionów euro.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alexa Scott na celowniku gigantów z Premier League

Manchester United przechodzi kolejną fazę przebudowy środka pola po odejściu Casemiro. Klub z Old Trafford już wcześniej uzgodnił warunki transferu z Ederson z Atalanty Bergamo, jednak lista wzmocnień wciąż nie jest zamknięta. W tle pojawia się również zainteresowanie Mateusem Fernandesem z West Hamu United, choć w tym przypadku konkurencja ze strony innych klubów może skomplikować negocjacje i podnieść cenę zawodnika.

Arsenal również planuje głośne ruchy w letnim oknie transferowym planuje Zespół prowadzony przez Mikela Artety, mimo solidnie obsadzonej linii pomocy, rozgląda się za wzmocnieniami, które zwiększą rywalizację na kilku pozycjach.

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Według informacji „Daily Mail”, zarówno Manchester United, jak i Arsenal bacznie monitorują sytuację Alexa Scotta z Bournemouth. 22-letni Anglik po bardzo udanym sezonie w barwach The Cherries wyrósł na jednego z najbardziej obiecujących pomocników w Premier League.

Jak podkreślają brytyjskie media, Scott może zmienić barwy klubowe już tego lata, a Bournemouth wycenia swojego zawodnika na około 70 milionów euro. Klub z południa Anglii nie zamierza jednak łatwo oddać jednego ze swoich kluczowych piłkarzy, tym bardziej że jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Sam zawodnik stoi przed ważnym wyborem – kontynuować rozwój w Bournemouth czy przenieść się do jednego z gigantów, gdzie rywalizacja o miejsce w składzie będzie większa. W minionym sezonie Scott rozegrał 39 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę.

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