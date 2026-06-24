Chelsea chce sprowadzić obrońcę. To wychowanek Realu Madryt

Chelsea podczas letniego okienka planuje wzmocnić obronę. Jak donosi Fabrizio Romano, na radarze The Blues pojawił się hiszpański stoper.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea zainteresowana Ramonem

Jacobo Ramon zaliczył świetny sezon w rozgrywkach Serie A po opuszczeniu Realu Madryt. Defensor stał się ważną postacią we włoskim Como i przyciągnął uwagę dużych klubów.

Obecnie to właśnie Chelsea jest najbardziej zainteresowana pozyskaniem utalentowanego zawodnika. Angielski klub szuka nowych środkowych obrońców, a młody Hiszpan trafił na krótką listę życzeń.

Temat transferu 21-latka pojawił się niespodziewanie w trakcie rozmów na temat innego piłkarza. Londyńczycy chcieli mianowicie oddać do Como Trevoha Chalobaha, ale ta transakcja okazała się zbyt droga dla Włochów.

Przy okazji tych negocjacji przedstawiciele Premier League zebrali szczegółowe informacje o hiszpańskim defensorze. Skauci z Londynu umieścili go na liście życzeń obok kilku innych kandydatów na tę pozycję.

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Z kolei Real Madryt nadal zachowuje kontrolę nad przyszłością swojego byłego wychowanka. Hiszpański gigant sprzedał go za niespełna trzy miliony euro, ale zapewnił sobie połowę praw do kolejnego transferu. W konsekwencji zespół z Madrytu zarobi sporą sumę, jeśli Chelsea zdecyduje się na zakup. Los Blancos wynegocjowali także specjalną klauzulę odkupu obowiązującą przez trzy lata.

Na razie Królewscy nie planują odkupywania gracza. Jose Mourinho realizuje swój plan przebudowy obrony i analizuje inne opcje. Dlatego działacze z Santiago Bernabeu wolą, aby stoper spędził kolejny rok we Włoszech i zbierał cenne doświadczenie. Dopiero później klub ponownie oceni sytuację obrońcy.