Guardiola rozważy ofertę słynnej reprezentacji. Czeka na propozycję

Pep Guardiola stał się faworytem do przejęcia reprezentacji Włoch. La Gazzetta dello Sport informuje, że jeśli pojawi się propozycja, szkoleniowiec ją rozważy. Decyzja ma zapaść dopiero latem.

Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola nie wyklucza pracy z reprezentacją Włoch

Pep Guardiola nie zdecydował jeszcze, czy zostanie w Manchesterze City na przyszły sezon. Kontrakt szkoleniowca obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale pojawiają się doniesienia, że może zrezygnować wcześniej. Obywatele są przygotowani na taki scenariusz i już jakiś czas temu wybrali nowego trenera. Następcą utytułowanego Hiszpana ma być Enzo Maresca, czyli jego były asystent.

Koniec ery na Etihad Stadium nie oznacza, że Guardiola zrobi sobie przerwę albo zakończy karierę. Wręcz przeciwnie, ponieważ pojawiają się informacje, że jego zatrudnieniem zainteresowana jest włoska federacja. Reprezentacja Włoch nie awansowała na Mistrzostwa Świata, a niedługo potem zwolniony został Gennaro Gattuso, a prezes Gabriele Gravina zrezygnował z piastowanego stanowiska.

Jak na pracę w roli selekcjonera zapatruje się Guardiola? Według La Gazzetta dello Sport nie wyklucza możliwości podjęcia pracy na Półwyspie Apenińskim. Jeśli pojawi się propozycja, wysłucha jej i rozważy wszystkie za i przeciw. Nie wydarzy się to jednak wcześniej niż dopiero po zakończeniu sezonu. Najpierw musi zostać wybrany nowy prezes FIGC, czyli tamtejszej federacji piłkarskiej.

Guardiola pracuje w Manchesterze City od 2016 roku. Za jego kadencji zespół aż sześć razy wygrał Premier League, a do tego dołożył m.in. triumf w Lidze Mistrzów. Hiszpan prowadził zespół w 586 meczach, jego bilans to 419 zwycięstw, 75 remisów i 92 porażki.