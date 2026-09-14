Puchacz wyróżniony przez Sabah. Zapracował na to

21:17, 14. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sabah Baku

Tymoteusz Puchacz dostąpił dużego zaszczytu, jakim jest występ w roli kapitana zespołu. Sabah Baku powierzyło mu opaskę w starciu z Safa Baku. Reprezentant Polski wyrasta na lidera azerskiego klubu.

Tymoteusz Puchacz
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz kapitanem Sabah Baku

Tymoteusz Puchacz rok temu wybrał egzotyczny kierunek kosztem powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Był prawie dogadany z GKS-em Katowice, lecz oferta z Azerbejdżanu przekonała go, żeby spróbować raz jeszcze sił za granicą. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że była to trafiona decyzja.

Już w pierwszym sezonie Puchacz stał się kluczowym zawodnikiem Sabah Baku. W 33 meczach strzelił 2 gole i zaliczył aż 12 asyst. Formę podtrzymał również w bieżącej kampanii, w której zanotował 5 asyst w 13 spotkaniach. Podczas ostatniego starcia Polak otrzymał duże wyróżnienie od trenera.

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Puchacz w starciu z Safa Baku wystąpił pierwszy raz w roli kapitana zespołu. Polak nie dostał opaski na stałe. Pierwszym kapitanem jest bramkarz Stas Pokatilov. Reprezentant Kazachstanu opuścił jednak spotkanie ligowe, więc szkoleniowiec powierzył opaskę Puchaczowi.

W tym sezonie Sabah gra w Lidze Mistrzów dzięki zdobyciu mistrzostwa Azerbejdżanu. W pierwszym meczu elitarnych rozgrywek mierzyli się z Manchesterem United na Old Trafford (0:4). Podczas fazy zasadniczej zmierzą się jeszcze z Borussią Dortmund, Arsenalem czy FC Barceloną. Kontrakt polskiego piłkarza z azerskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. W lidze zajmują 1. miejsce, choć mają jeden mecz mniej niż reszta.

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