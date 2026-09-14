Widzew przedstawił raport medyczny. Nowy piłkarz wypada na dłuższy czas

Widzew Łódź poinformował w raporcie medycznym o kontuzji nowego piłkarza. Z powodu urazu na kilka tygodni wypadł Paulinho. Brazylijczyk trafił do klubu latem tego roku.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Paulinho kontuzjowany. Widzew poinformował o kontuzji

Widzew Łódź rozpoczął nową erę, zatrudniając Mateusza Stolarskiego w roli trenera. 33-latek ma poprawić nie tylko wyniki, ale również grę zespołu. W swoim debiucie zremisował z Legią Warszawa (1:1). Już na samym starcie przygody w nowym klubie ma jednak duże problemy dot. kontuzji. Do tej pory duża część zawodników borykała się z urazami. W poniedziałek (14 września) łódzki klub wydał raport medyczny.

Są dobre i złe wieści. Z dobrych informacji do treningów wrócił Jusuf Gazibergović. Indywidualnie trenuje Darian Males, który jeszcze w tym tygodniu dołączy do zajęć z resztą zespołu. Natomiast Cheng i Shehu wrócą dopiero w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Zła informacja jest taka, że kontuzji łydki doznał Paulinho, a więc jeden z nowych zawodników Widzewa Łódź.

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– Jusuf Gazibegovic wrócił do pełnych treningów. Darian Maleš kontynuuje pracę indywidualną, a w tym tygodniu będzie stopniowo wdrażany do zajęć z zespołem. Christopher Cheng oraz Juljan Shehu wciąż ćwiczą indywidualnie – w trakcie przerwy reprezentacyjnej dołączą do drużyny. Paulinho doznał urazu łydki i będzie pauzował przez kilka tygodni – czytamy w raporcie medycznym opublikowanym przez Widzew Łódź.

Paulinho trafił do Widzewa latem tego roku z CD Nacional. Do tej pory udało mu się zagrać tylko w jednym meczu. Pojawił się na boisku w starciu z Koroną Kielce i spędził na nim sześć minut. Brazylijczyk do gry ma wrócić dopiero za kilka tygodni.