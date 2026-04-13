Guardiola docenił Arsenal. W takich słowach opisał rywala

23:12, 13. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Manchester City albo Arsenal to między nimi rozstrzygnie się walka o mistrzostwo Anglii. O wszystkim zdecyduje bezpośredni mecz. Pep Guardiola z wielką klasą wypowiadał się o rywalu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Arsenal miał wszystko w swoich rękach, ale niespodziewana porażka z Bournemouth w miniony weekend skomplikowała sytuację. Obecnie mają 6 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale drużyna Pepa Guardioli ma jeden mecz zaległy. Do tego trzeba pamiętać, że w niedzielę odbędzie się bezpośrednie starcie. Jeśli Obywatele wygrają oba te spotkania, zrównają się liczbą punktów z Kanonierami.

Wtedy o losach mistrzostwa Anglii może zdecydować bilans bramek. Na ten moment o 3 gole lepszy jest Arsenal. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć spotkań. Pep Guardiola zachował wielką klasę, wypowiadając się na temat kontrkandydata do tytułu.

Będziemy grać przeciwko Arsenalowi, który w 49 meczach przegrał tylko trzy razy. W Lidze Mistrzów nie przegrali ani razu. Mam do nich wielki szacunek. Pokonanie ich raz jest już trudne. Wyobraźcie sobie zrobić to dwa razy w ciągu kilku tygodni – mówił Pep Guardiola.

Chciałbym grać w środku tygodnia, szczerze mówiąć. Chciałbym być na miejscu Arsenalu – dodał, cytowany przez Fabrizio Romano.

Mecze Arsenalu do końca sezonu 2025/2026 w Premier League:

  • Manchester City (W)
  • Newcastle (D)
  • Fulham (D)
  • West Ham (W)
  • Burnley (D)
  • Crystal Palace (W)

Mecze Manchesteru City do końca sezonu 2025/2026 w Premier League:

  • Arsenal (D)
  • Burnley (W)
  • Everton (W)
  • Brentford (D)
  • Bournemouth (W)
  • Crystal Palace (D) – przełożony z 31. kolejki
  • Aston Villa (D)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości