Guardiola docenił Arsenal. W takich słowach opisał rywala

Manchester City albo Arsenal to między nimi rozstrzygnie się walka o mistrzostwo Anglii. O wszystkim zdecyduje bezpośredni mecz. Pep Guardiola z wielką klasą wypowiadał się o rywalu.

Guardiola pokazał klasę. Tak mówił o Arsenalu przed walką o tytuł

Arsenal miał wszystko w swoich rękach, ale niespodziewana porażka z Bournemouth w miniony weekend skomplikowała sytuację. Obecnie mają 6 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale drużyna Pepa Guardioli ma jeden mecz zaległy. Do tego trzeba pamiętać, że w niedzielę odbędzie się bezpośrednie starcie. Jeśli Obywatele wygrają oba te spotkania, zrównają się liczbą punktów z Kanonierami.

Wtedy o losach mistrzostwa Anglii może zdecydować bilans bramek. Na ten moment o 3 gole lepszy jest Arsenal. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć spotkań. Pep Guardiola zachował wielką klasę, wypowiadając się na temat kontrkandydata do tytułu.

– Będziemy grać przeciwko Arsenalowi, który w 49 meczach przegrał tylko trzy razy. W Lidze Mistrzów nie przegrali ani razu. Mam do nich wielki szacunek. Pokonanie ich raz jest już trudne. Wyobraźcie sobie zrobić to dwa razy w ciągu kilku tygodni – mówił Pep Guardiola.

– Chciałbym grać w środku tygodnia, szczerze mówiąć. Chciałbym być na miejscu Arsenalu – dodał, cytowany przez Fabrizio Romano.

Mecze Arsenalu do końca sezonu 2025/2026 w Premier League:

Manchester City (W)

Newcastle (D)

Fulham (D)

West Ham (W)

Burnley (D)

Crystal Palace (W)

Mecze Manchesteru City do końca sezonu 2025/2026 w Premier League: