Guardiola docenił Arsenal. W takich słowach opisał rywala

Guardiola pokazał klasę. Tak mówił o Arsenalu przed walką o tytuł
Arsenal miał wszystko w swoich rękach, ale niespodziewana porażka z Bournemouth w miniony weekend skomplikowała sytuację. Obecnie mają 6 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale drużyna Pepa Guardioli ma jeden mecz zaległy. Do tego trzeba pamiętać, że w niedzielę odbędzie się bezpośrednie starcie. Jeśli Obywatele wygrają oba te spotkania, zrównają się liczbą punktów z Kanonierami.
Wtedy o losach mistrzostwa Anglii może zdecydować bilans bramek. Na ten moment o 3 gole lepszy jest Arsenal. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć spotkań. Pep Guardiola zachował wielką klasę, wypowiadając się na temat kontrkandydata do tytułu.
– Będziemy grać przeciwko Arsenalowi, który w 49 meczach przegrał tylko trzy razy. W Lidze Mistrzów nie przegrali ani razu. Mam do nich wielki szacunek. Pokonanie ich raz jest już trudne. Wyobraźcie sobie zrobić to dwa razy w ciągu kilku tygodni – mówił Pep Guardiola.
– Chciałbym grać w środku tygodnia, szczerze mówiąć. Chciałbym być na miejscu Arsenalu – dodał, cytowany przez Fabrizio Romano.
Mecze Arsenalu do końca sezonu 2025/2026 w Premier League:
- Manchester City (W)
- Newcastle (D)
- Fulham (D)
- West Ham (W)
- Burnley (D)
- Crystal Palace (W)
Mecze Manchesteru City do końca sezonu 2025/2026 w Premier League:
- Arsenal (D)
- Burnley (W)
- Everton (W)
- Brentford (D)
- Bournemouth (W)
- Crystal Palace (D) – przełożony z 31. kolejki
- Aston Villa (D)