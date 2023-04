Graham Potter w niedzielę został zwolniony z funkcji trenera Chelsea, a już w poniedziałek jest łączony z pracą w Leicester. Władze "Lisów" widzą w byłym szkoleniowcu "The Blues" następcę Brendana Rodgersa.

PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea oraz Leicester zwolniły w ostatnim czasie trenerów

Graham Potter może zastąpić Brendana Rodgersa

Popularne “Lisy” notują bardzo słabą serię

Leicester City myśli o zatrudnieniu Grahama Pottera

W weekend Chelsea oraz Leicester City poinformowało o rozstaniach z trenerami. Graham Potter miał być liderem wieloletniego projektu na Stamford Bridge, jednak nie przetrwał nawet sezonu. Pozostawił “The Blues” na odległym jedenastym miejscu w tabeli. Natomiast Brendan Rodgers pożegnał się z King Power Stadium po czterech latach pracy.

Angielski portal “Talk Sport” informuje, że to właśnie Graham Potter jest głównym kandydatem do zastąpienia Brendana Rodgersa. Media informują, że działacze Leicester wykazywali zainteresowanie 47-latkiem jeszcze w czasach, gdy prowadził on Brighton & Hove Albion. Teraz “Lisy” może wykorzystać okazję i złożyć anglikowi ofertę pracy na King Power Stadium.

Leicester City notuje obecnie wstydliwą serię. Na siedem ostatnich meczów, aż sześć razy przegrywali. Klub znajduje się w strefie spadkowej z dorobkiem 25 punktów w 28 meczach. Widmo spadku poważnie grozi na King Power Stadium.

