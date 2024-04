Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Puszcza – Korona. Kuzera: Stać nas na to, by grać dobrze w piłkę

Spotkanie Puszcza Niepołomice – Korona Kielce zamknie rywalizację w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To starcie może być kluczowe w kontekście walki o utrzymanie w elicie – Żubry w tym momencie zajmują bowiem pierwsze bezpieczne – 15. miejsce, natomiast Złocisto-Krwiści są tuż pod nimi i jeśli dzisiaj wygrają, to wyjdą ze strefy spadkowej. Stawka poniedziałkowego meczu jest więc ogromna. Przed tym pojedynkiem głos zabrał trener Scyzorów – Kamil Kuzera.

39-latek jest pełny nadziei przed pierwszym gwizdkiem. – Końcówka sezonu i wszystkie mecze są ważne. Przed nami starcie z trudnym przeciwnikiem. Musimy udowodnić to, że ostatni wynik nie był przypadkiem. Jeżeli utrzymamy dyscyplinę i konsekwencję taką jak w ostatnim meczu, to wierzę, że będzie dobrze. Stać nas na to, by grać dobrze w piłkę i wszystko w tym meczu zależy od nas – powiedział Kamil Kuzera na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę Korony Kielce.

Obie ekipy są w niezłej formie – Puszcza Niepołomice może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu – 1:0 z Cracovią oraz 2:1 z Lechem Poznań, zaś Koroniarze ostatnio rozgromili Radomiaka Radom 4:0. Pierwszy gwizdek sędziego w dzisiejszym spotkaniu wybrzmi o godzinie 19:00.