Odra Opole – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2024)

Odra Opole – Motor Lublin: przewidywania

Na zakończenie bieżącej serii gier w Fortuna 1. lidze czeka nas prawdziwy hit. Na stadion Odry Opole przyjedzie ekipa Motoru Lublin. Jeszcze jakiś czas temu byłyby to pojedynek dwóch absolutnie czołowych ekip ligi, ale w 2024 roku jeden, jak i drugi zespół spuścił nieco z tonu. Niemniej to wciąż rywalizacja o prawo gry w barażach. Gospodarze jeśli wygrają będą ich zdecydowanie bardziej pewni, zaś porażka beniaminka oznaczać może koniec marzeń o pierwszej szóstce. Emocji będzie więc sporo, a mój typ na tę rywalizację to remis.

Odra Opole – Motor Lublin: ostatnie wyniki

Ogólnie ostatnie wyniki tych zespołów są do siebie dość zbliżone. Ekipa Adama Noconia w pięciu poprzednich meczach zainkasowała 10 punktów, notując serię trzech zwycięstw z rzędu. Pokonali oni bowiem GKS Katowice, Chrobry Głogów oraz przed tygodniem Bruk-Bet Termalickę Nieciecza. A to pozwala na zajęcie szóstego, ostatniego dającego prawo gry w barażach miejsca. Z kolei Motor po odejściu Goncalo Feio ma problemy. W analogicznym okresie czasu uzbierali oni 6 punktów, ale udało wygrać się tylko raz z Wisłą Kraków. Zaś w poprzedniej kolejce podzielili się punktami z Chrobrym Głogów.

Odra Opole – Motor Lublin: historia

W pierwszym meczu tego sezonu padł wynik 2:0 dla ekipy beniaminka z Lublina. Wówczas na ich terenie klub prowadził jeszcze Goncalo Feio. Z kolei wcześniejsze pojedynki pomiędzy nimi to już właściwie prehistoria, bowiem miały one miejsce ponad 15 lat temu. W 2009 roku w meczu w Opolu lepsza okazała się drużyna gospodarzy.

Odra Opole – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Odra Opole – Motor Lublin: kto wygra?

Odra Opole – Motor Lublin: przewidywane składy

Odra Opole: Haluch – Spychała, Piroch, Kamiński, Szrek – Antczak, Continella – Czapliński, Kamiński, Galan – Sula

Motor Lublin: Rosa – Stolarski, Najemski, Szarek, Rudol – Wełniak, Gąsior, Wolski – Król, Mraz, Ceglarz

Odra Opole – Motor Lublin: transmisja

Mecz Odra Opole – Motor Lublin odbędzie się w poniedziałek (29 kwietnia) o godzinie 18:00. Mecz można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

