Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Cztery lata i koniec. Thiago Silva odchodzi z Chelsea

Chelsea za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała, że Thiago Silva odejdzie z londyńskiego klubu po zakończeniu sezonu 2023/2024. Umowa środkowego obrońcy z zespołem The Blues obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, iż nie zostanie przedłużona. To oznacza, że jeśli 39-latek będzie kontynuował karierę, to do nowej drużyny dołączy na zasadzie wolnego transferu.

Wszystko wskazuje na to, iż weteran jeszcze nie zawiesi butów na kołku i najprawdopodobniej przeprowadzi się do swojego macierzystego klubu, czyli Fluminense. To właśnie w tej ekipie doświadczony obrońca stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. 113-krotny reprezentant Canarinhos na Stamford Bridge spędził cztery lata, podczas których udało mu się sięgnąć po dwa trofea – Ligę Mistrzów (2020/2021) oraz Superpuchar Europy (2021/2022).

Thiago Silva największe sukcesy święcił jednak w Paryżu, będąc zawodnikiem tamtejszego Paris Saint-Germain, w którym z powodzeniem grał w latach 2012-2020. Rutynowany defensor może bowiem pochwalić się siedmiokrotnym mistrzostwem Francji. Brazylijska legenda przed przenosinami na Parc des Princes występowała natomiast w Milanie. Ostatnio pojawił się nawet temat ewentualnego powrotu stopera na San Siro, ale szybko został ucięty.