Luis Guilherme, który w Brazylii porównywany jest do słynnego Ronaldinho Gaucho, wzbudził zainteresowanie dwóch gigantów Premier League - Liverpoolu oraz Manchesteru United - podaje Andre Hernan. Klauzula wykupu młodego skrzydłowego wynosi mniej więcej 55 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Guilherme

Luis Guilherme może trafić do Europy. Premier League czeka

Brazylia to kuźnia piłkarskich talentów, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że europejskie kluby bardzo często wysyłają swoich skautów do Ameryki Południowej. W ostatnich latach furorę na Starym Kontynencie zrobili tacy zawodnicy jak m.in. Vinicius Junior z Realu Madryt, Lucas Paqueta z West Hamu United czy Gabriel Martinelli z Arsenalu. Kolejnym graczem z Kraju Kawy, który ruszy na podbój Europy, może być Luis Guilherme z Palmeiras. Młody atakujący zbiera bowiem świetne recenzje.

Jak poinformował Andre Hernan, 18-letni skrzydłowy znalazł się na celowniku dwóch gigantów Premier League – Liverpoolu oraz Manchesteru United. Co ciekawe, młodzieżowy reprezentant Brazylii w swoim kraju jest porównywany do słynnego Ronaldinho. Urodzony w miejscowości Aracaju piłkarz to wychowanek Palmeiras, a klauzula odstępnego w jego kontrakcie wynosi około 55 milionów euro.

Luis Guilherme zadebiutował już w pierwszym zespole Palmeiras, rozegrał trzydzieści osiem meczów i strzelił jednego gola. W prawoskrzydłowym drzemie ogromny potencjał, choć wiele nauki jeszcze przed nim. Portal “Transfermarkt” wycenia niezwykle perspektywicznego zawodnika na 17 milionów euro.