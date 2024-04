Bayern - Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór w Monachium rozegrane zostanie pierwsze półfinałowe spotkanie. Pojedynek tych drużyn jest gwarancją dużych emocji.

Bayern – Real Madryt, typy bukmacherskie

Faworytem dwumeczu jest Real Madryt, ale nie oznacza to, że pojedynki z Bayernem Monachium będą łatwą przeprawą dla Królewskich. Bawarczycy chcą się zrehabilitować swoim kibicom za fatalny sezon w lidze i zrobią wszystko, aby w tej rywalizacji sprawić niespodziankę. We wtorkowy wieczór możemy spodziewać się zaciętego i dość otwartego spotkania, co może przełożyć się również na liczbę bramek. W 11 z 13 dotychczasowych pojedynków obu zespołów w Monachium gole zdobywały obie drużyny. W tym miejscu zwracam na uwagę na opisaną niżej promocję STS, która pozwala postawić zakład na gola jednego z zespołów po kursie 100.00. Mój typ: gol dla Realu

Bayern – Real Madryt, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w drodze do półfinału Ligi Mistrzów wyeliminował w fazie pucharowej drużyny Lazio Rzym (0:1 na wyjeździe, 3:0 u siebie) i Arsenalu (2:2 na wyjeździe, 1:0 u siebie). Dla piłkarzy bawarskiego klubu odniesienie sukcesu w tych rozgrywkach to jedyna możliwość na uratowanie obecnego sezonu. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela w lidze spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, czego efektem jest utrata po kilku latach mistrzowskiego tytułu na rzecz Bayeru Leverkusen.

Ostatnie występy drużyny mogą jednak napawać lekkim optymizmem kibiców Bayernu przed półfinałową rywalizacją. Bawarczycy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, notują serię czterech kolejnych wygranych. Poza wspomnianym zwycięstwem nad Arsenalem w ćwierćfinałowym rewanżu, Bayern wygrał również trzy ligowe mecze – 2:0 z FC Koeln, 5:1 z Unionem Berlin i 2:1 z Eintrachtem Frankfurt.

Zdecydowanie lepsze nastroje panują w szeregach Królewskich. Real Madryt ma przed sobą “autostradę” na drodze po mistrzostwo Hiszpanii. Po wygranej 3:2 w El Clasico z Barceloną przed tygodniem, drużyna Carlo Ancelottiego umocniła się na prowadzeniu w ligowej tabeli. Kolejny krok zrobiła w ostatni weekend skromnie 1:0 ogrywając Real Sociedad. Dla drużyny z Madrytu była to szósta z rzędu ligowa wygrana. Z kolei w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Real Madryt najpierw uporał się z RB Lipsk (1:0 na wyjeździe, 1:1 u siebie), a następnie stoczył zacięty bój z Manchesterem City (3:3 na wyjeździe, 1:1 u siebie i zwycięstwo w karnych 4:3).

Bayern – Real Madryt, historia

Historia bezpośrednich pojedynków tych zespołów w Lidze Mistrzów jest bardzo bogata. Wystarczy powiedzieć, że żadne inne zespoły nie grały częściej w tych rozgrywkach ze sobą. We wtorkowy wieczór zmierzą się już po raz 21. Bilans pojedynków jest korzystny dla Realu, który ma na koncie 10 wygranych. Bayern triumfował w 8 meczach, natomiast 2 zakończyły się remisami. Wcześniej oba zespoły miały okazję sześć razy grać ze sobą w Pucharze Europy. Łączny bilans to 11 wygranych Bayernu, 12 zwycięstw Realu i trzy remisy.

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że Bayern nie wygrał żadnego z ostatnich siedmiu meczów przeciwko Realowi Madryt. W tym czasie Królewscy odnieśli aż sześć zwycięstw. Bawarczycy przegrali tylko cztery z 32 meczów u siebie z hiszpańskimi zespołami w europejskich pucharach, ale każda z trzech ostatnich porażek miała miejsce właśnie przeciwko Realowi Madryt.

Bayern – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Rywalizacja o finał Ligi Mistrzów w tej parze zapowiada się niezwykle ciekawie. We wtorek Bayern przede wszystkim będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Pod uwagę biorą to również bukmacherzy, którzy nieco większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Rozważając typ na wygraną Bayernu można liczyć na kurs w okolic 2.40. Z kolei typując zwycięstwo Realu Madryt kurs sięga 2.80. STS daje Bayernowi około 42% szans na wygraną. W przypadku Realu wynoszą koło 36%.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę przygotowaną przez STS dla osób, które podadzą kod promocyjny GOAL podczas rejestracji. Bukmacher umożliwia postawienie zakładu na choćby jednego gola Bayernu lub Realu po kursie 100.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Bayern – Real Madryt, typ kibiców

Bayern – Real Madryt, przewidywane składy

Sztab szkoleniowy Bayernu boryka się z licznymi problemami zdrowotnymi w zespole. We wtorek na murawie na pewno nie pojawi się Kingsley Coman, ale z urazami w ostatnim czasie zmagała się większa grupa. Znajdowali się w niej Leroy Sane, Serge Gnabry, Dayot Upamecano, Jamala Musiala, Konrad Laimer i Matthijs de Ligta. Medycy bawarskiego klubu zrobią jednak wszystko, aby postawić ich na nogi przed wtorkowym wyzwaniem.

W drużynie Realu Madryt nie zobaczymy leczących poważne kontuzje Davida Alaby i Thibaout Courtois. Do dyspozycji Carlo Ancelottiego będą natomiast Jude Bellingham, Rodrygo i Ferland Mendy.

Bayern – Real Madryt, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie na Allianz Arena pomiędzy Bayernem i Realem rozegrane zostanie we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Rywalizację będzie można oglądać także poprzez usługę CANAL+ online, w której można wykupić dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Decydując się na wykupienie dostępu na cały rok, można zaoszczędzić 240 zł.Z promocji można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

