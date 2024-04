Jules Kounde w ostatnich dniach był łączony z przeprowadzką do Aston Villi. Fabrizio Romano na łamach portalu CaughtOffside ocenił szanse na taki transfer.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde łączony z Aston Villą. Fabrizio Romano komentuje

W ostatnich godzinach pojawiły się plotki sugerujące zainteresowanie Julesem Kounde ze strony Aston Villi. Wydaje się jednak, że przeprowadzka 26-krotnego reprezentanta Francji do angielskiego klubu jest mało prawdopodobna. 25-letni obrońca jest bowiem ukontentowany swoim pobytem w Barcelonie, a sztab szkoleniowy Dumy Katalonii nie myśli o pozbyciu się wszechstronnego zawodnika.

Sytuację byłego piłkarza Sevilli skomentował Fabrizio Romano, który bardzo dobrze zna realia rynku transferowego. – Jules Kounde w Aston VIlli? Obawiam się, że nie mam tu nic do przekazania i na razie o takim transferze jest cicho. FC Barcelona jest z niego zadowolona, a sam zawodnik również jest szczęśliwy. Potrzebna by była naprawdę ogromna propozycja, żeby przekonać Barcę do sprzedaży Francuza – poinformował włoski dziennikarz na łamach portalu “CaughtOffside”.

Środkowy obrońca mogący zagrać również na prawej stronie defensywy z powodzeniem występuje w barwach Barcy od lipca 2022 roku. Blaugrana za Julesa Kounde zapłaciła 50 milionów euro, więc nawet gdyby ostatecznie zgodziła się na odejście stopera, to na pewno będzie oczekiwała więcej niż w niego zainwestowała. Umowa 25-latka z Barceloną wygasa dopiero 1 lipca 2027 roku.