Erik ten Hag na liście wielkiego klubu. Miękkie lądowanie po Man Utd

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag i Xavi

Manchester United rozważa zmianę trenera

Sezon 2023/2024 nie jest najlepszy dla Manchesteru United, który nie awansuje do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Dla Czerwonych Diabłów był to priorytetowy cel, ale rozczarowująca forma nie pozwoliła ekipie z Old Trafford na walkę o czołowe miejsca w Premier League.

Właśnie z tego powodu władze klubu poważnie rozważają zmianę na ławce trenerskiej. Erik ten Hag nie do końca przekonuje działaczy, co niebawem może doprowadzić do rozstania. Ponoć jednym z kandydatów do zastąpienia Holendra jest Thomas Tuchel. Szkoleniowiec Bayernu będzie mógł szukać nowej pracy po zakończeniu rozgrywek.

Ajax Amsterdam poczeka na decyzję ws. Erika ten Haga

Jak przekazał Marcel van der Kraan za pośrednictwem serwisu talkSPORT, Ajax Amsterdam czeka na decyzję ws. Erika ten Haga. Okazuje się, że klub jest gotowy ponownie zatrudnić szkoleniowca, jeśli ten odejdzie z Manchesteru United.

– Dyrektor techniczny Ajaxu Alex Kroes umieścił Erika ten Haga na szczycie swojej listy życzeń. To jego człowiek i będzie na niego czekać do końca maja, bo do 1 czerwca trzeba wyznaczyć menadżera lub podjąć decyzję – powiedział Van der Kraan.

Przypomnijmy, że Erik ten Hag prowadził Ajax w latach 2017-2022. Z klubem trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Holandii i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

Czytaj dalej: Trzy transfery, które Real Madryt chce przeprowadzić w 2024 roku