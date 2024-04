ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Świderski idealnym boiskowym partnerem dla Lewandowskiego

Reprezentacja Polski przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 rozpocznie 2 czerwca w Warszawie. Zanim rozpocznie się turniej na niemieckich boiskach, podopieczni Michała Probierza zmierzą się w meczach towarzyskich z Turcją oraz Ukrainą. Jedną z największych niewiadomych w kontekście Euro pozostaje kwestia partnera w ataku dla Roberta Lewandowskiego. Kandydatów, aby stworzyć duet z napastnikiem FC Barcelony jest kilku, aczkolwiek Karol Świderski wydaje się pewniakiem do wyjściowego składu. Tak przynajmniej twierdzi były wiceprezes PZPN – Marek Koźmiński.

– Na pewno ma szeroki repertuar umiejętności. Świderski jest zupełnie innym typem napastnika niż chociażby Piątek. Krzysztof jest egzekutorem, a Karol ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o rozgrywanie i kreowanie okazji. Jest idealnym boiskowym partnerem dla Lewandowskiego – powiedział Koźmiński w rozmowie z portalem TVP Sport.

Poza Świderskim w grze o wyjazd na Euro oraz miejsce obok Lewandowskiego w pierwszym składzie znajduje się przynajmniej trzech kandydatów. Adam Buksa, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik to najlepsi napastnicy w szeregach biało-czerwonych. Były wiceprezes PZPN uważa jednak, że kwestia obsady pozycji numer dziewięć powinna być już zamknięta. Jego zdaniem nikt nie powinien zabrać miejsca Świderskiemu, Piątkowi oraz Buksie.

– Nie dopatrywałbym się wielkich niespodzianek. Hierarchia napastników pozostanie niezachwiana, jeśli wszyscy pozostaną zdrowi. Obecnie nikt nie jest w stanie zagrozić Świderskiemu, Buksie i Piątkowi. Dawid Kownacki przepadł w Bundeslidze, a Milikowi selekcjoner nie ufa. W ogóle nie zastanawiam się nad tym, czy Świderski powinien pojechać na Euro 2024 – dodał Marek Koźmiński.

Karol Świderski, który według byłego wiceprezesa PZPNu jest idealnym kandydatem do duetu z Lewandowskim od stycznia gra w barwach nowego klubu. Polak zimą zamienił amerykańskie Charlotte na włoski Hellas Werona. Początek przygody na Półwyspie Apenińskim nie należy jednak do udanych. Choć 27-latek wystąpił w dwunastu meczach, w których strzelił jedną bramkę, to na boisku przebywał zaledwie przez 414 minut.