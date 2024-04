Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Wyróżnienie na zapleczu Bundesligi

W miniony weekend na boiskach 2. Bundesligi obserwowaliśmy kilka ciekawych starć, w których udział brali też Polacy. Wśród nich znaleźli się Tymoteusz Puchacz z FC Kaiserslautern oraz Łukasz Poręba z HSV. Obaj zostali po swoich spotkaniach wyróżnienie przez ceniony u naszych zachodnich sąsiadów magazyn “Kicker” i znaleźli się w jedenastce kolejki.

Dla wychowanka Lecha Poznań to trzecie tego typu wyróżnienie w tym sezonie. 25-latek bowiem bardzo dobrze radzi sobie na wypożyczeniu na zapleczu Bundesligi, z której jest wypożyczony przez Union Berlin do Kaiserslautern do końca tego sezonu. W sumie wahadłowy ma na swoim koncie aż osiem asysty i jednego gola w tej kampanii.

Z kolei Łukasz Poręba trafił do HSV na zasadzie wypożyczenia z RC Lens. Jednak bardzo szybko złapał kontuzję i dopiero po jakimś czasie mógł rywalizować o pierwszy skład w ekipie, która od lat walczy o powrót do elity. Gracz związany przed laty z Zagłębiem Lubin w tym sezonie rozegrał 14 spotkań, a w meczu z Eintrachtem Brunszwik zaliczył dwie asysty, co znalazło uznanie i dało mu miejsce w pierwszej w tej kampanii jedenastce kolejki.

