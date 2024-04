Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea oraz PSG powalczą o podpis Victora Osimhena

Wszystko wskazuje na to, że Victor Osimhen właśnie rozgrywa swoje ostatnie miesiące w barwach Napoli. Środkowy napastnik pod koniec 2023 roku przedłużył kontrakt z Azzurrimi do 30 czerwca 2026 roku, ale przy okazji zapewnił sobie wpisanie w umowę klauzuli odstępnego. 25-latka można pozyskać za około 130 milionów euro, co w nadchodzącym letnim okienku transferowym chcą wykorzystać europejscy giganci.

27-krotny reprezentant Nigerii może wylądować w Chelsea lub Paris Saint-Germain – informuje włoska gazeta “La Gazzetta dello Sport”, której dziennikarze są przekonani, że gwiazda Napoli po zakończeniu obecnego sezonu zmieni otoczenie. To właśnie The Blues oraz Les Parisiens mają prowadzić w wyścigu o sprowadzenie Victora Osimhena. Skuteczny snajper w Paryżu miałby zastąpić Kyliana Mbappe.

Francuski napastnik podobno jest o krok od przeprowadzki do Realu Madryt, dlatego PSG szuka poważnego wzmocnienia linii ataku. Victor Osimhen wydaje się idealnym kandydatem, ponieważ Nigeryjczyk jest gwarancją kilkudziesięciu goli w jednej kampanii. Król strzelców Serie A sezonu 2022/2023 przed przenosinami na Stadio Diego Armando Maradona występował w Lille, a wcześniej grał dla Wolfsburga.