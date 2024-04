Mohamed Salah zbliża się do końca kontraktu z obecnym klubem. Jak informuje portal The Athletic, Liverpool wierzy, że Egipcjanin pozostanie na Anfield Road w przyszłym sezonie.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool przekonany, że zatrzyma Salaha na następny sezon

Liverpool latem przejdzie dość dużą rewolucję. Z klubem po dziewięciu latach pracy pożegna się Jurgen Klopp. Rozstanie z niemieckim szkoleniowcem niemal od razu wywołało lawinę spekulacji na temat przyszłości największych gwiazd. Jeden z kluczowych zawodników, który łączony jest z odejściem z klubu to Mohamed Salah. Egipcjanin od dłuższego czasu znajduje się w orbicie zainteresowań klubów z Saudi Pro League. O transferze 31-latka najbardziej marzy tamtejsze Al-Ittihad, które ma w planach sprowadzić piłkarza jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata w 2025 roku.

Portal The Athletic poinformował, że wbrew medialnym doniesieniom Mohamed Salah nie ma w planach zmiany klubu w letnim oknie transferowym. Liverpool nie otrzymał żadnych sygnałów od zawodnika, że chciałby odejść. Wobec tego The Reds są przekonani, że w przyszłym sezonie reprezentant Egiptu wciąż będzie częścią składu. Jednak niewykluczone, że prędzej czy później do rozstania w końcu dojdzie. Obecny kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu przyszłego roku, a na ten moment nie ma żadnych informacji o ewentualnym przedłużeniu umowy.

Salah w bieżącym sezonie wystąpił w barwach Liverpoolu w 49 meczach, w których strzelił 29 goli. Na Anfield Road gra od sezonu 2017/2018, gdy trafił do Anglii z AS Romy za 42 miliony euro. Łącznie w koszulce The Reds uzbierał aż 346 spotkań.