Max Allegri nie zamierza rezygnować z funkcji trenera Juventusu. La Gazzetta dello Sport informuje, że w przypadku zwolnienia Stara Dama będzie płacić trenerowi do końca kontraktu.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Allegri nie zamierza składać rezygnacji, w grze 7 milionów euro

Juventus prawdopodobnie zapewni sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mimo to Massimiliano Allegri nie może być pewny swojej posady. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Włoch po zakończeniu sezonu pożegna się z funkcją trenera Starej Damy. Do tak drastycznego kroku władze klubu zostały zmuszone rozczarowującymi wynikami w drugiej części kampanii. Bianconeri od początku roku kalendarzowego wygrali zaledwie pięć meczów z 17 rozegranych spotkań.

Coraz częściej we włoskich mediach pojawiają się informacje, że nowym szkoleniowcem Juventusu zostanie Thiago Motta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Stara Dama w przyszłym sezonie będzie musiała płacić pensję dwóm trenerom. Z doniesień La Gazzetta dello Sport jasno wynika, że Allegri nie zamierza składać rezygnacji. Taka decyzja doświadczonego Włocha sprawia, że do czerwca 2025 roku będzie on pobierał dalej swoje wynagrodzenie. Aktualny kontrakt gwarantuje mu 7 milionów euro rocznie.

Ostateczna decyzja ws. przyszłości Allegriego oraz dalszych planów Juventusu zapadnie latem. Wtedy odbędzie się spotkanie szkoleniowca z dyrektorem sportowym Cristiano Giuntolim. Na tę chwilę w klubie panuje wyraźny podział pomiędzy trenerem a zawodnikami pierwszego zespołu.

Allegri drugą kadencję w Turynie rozpoczął w 2021 roku. Nie jest ona jednak tak udana, jak pierwsza przygoda. 56-latek nie uzupełnił klubowej gabloty o żadne trofeum. Co więcej, jego bilans również nie robi wrażenia. Do tej pory prowadził klub w 146 meczach, z których wygrał 79 spotkań.