Według informacji przekazane przez Nicolo Schira Adrian Benedyczak przedłuży wkrótce umowę z Parmą. Klub pracuje nad przedłużeniem kontraktu 23-letniego piłkarza aż do 2027 roku.

Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Parma zadowolona z Benedyczaka

Parma na trzy kolejki przed końcem sezonu w rozgrywkach Serie B jest o krok od przypieczętowania awansu i powrotu do Serie A. Legendarny klub ma pięć punków przewagi nad drugim Como i bezpośrednia kwalifikacja do elity wydaje się być na wyciągniecie ręki. W tym sukcesie i powrocie na salony tego zespołu pomaga napastnik z Polski, a mianowicie Adrian Benedyczak.

Wychowanek Pogoni Szczecin przeniósł się do Włoch w lipcu 2021 roku i od tamtego momentu w barwach ekipy z Emilia-Romania rozegrał 103 spotkania, w których zdobył 27 goli i zanotował sześć asyst. Jednak to w tym sezonie jego liczby wyglądają najbardziej imponująco, bowiem w 34 meczach trafił do siatki 11 razy i trzy razy asystował.

Stąd też nie mogą dziwić informacje przekazane przez Nicolo Schira mówiące o tym, że Parma pracuje nad przedłużeniem kontraktu 23-letniego piłkarza aż do 2027 roku. Jego obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro.

Czytaj więcej: Włosi nie mają wątpliwości. Victor Osimhen odchodzi z Napoli