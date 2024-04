Antony ostatnio udzielił wywiadu dla serwisu "The Independent". Piłkarz Manchesteru United w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że obecny sezon jest trudny zarówno dla niego jak i całej drużyny.

Źródło: The Independent / DevilPage

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony ocenił sezon w jego wykonaniu oraz Manchesteru United

Manchester United w ostatnim spotkaniu przed własną publicznością mierzył się z Burnley. „Czerwone Diabły” po raz kolejny zawiodły swoich kibiców, bowiem tylko zremisowały z beniaminkiem (1:1). Drużyna Erika ten Haga prowadziła w tym spotkaniu po golu Antony’ego. Jednak w końcówce rywali doprowadzili do wyrównania za sprawą rzutu karnego.

To właśnie brazylijski skrzydłowy po meczu udzielił wywiadu dla serwisu „The Independent”. Zawodnik Manchesteru United nie gryzł się w język. 24-latek przyznał, że obecny sezon w jego wykonaniu oraz drużyny jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Antony zdradził również, że krytyka jeszcze bardziej motywuje go do jeszcze cięższej pracy.

– To jest bardzo trudny sezon dla mnie i dla drużyny. Wyniki nie są takie, jakich oczekiwaliśmy. Jestem osobą, która dobrze znosi krytykę i chcę pracować nad tym. Myślę, że wszyscy musimy skoncentrować się na jak najlepszym finiszu tego sezonu. Przed nami kilka meczów w Premier League i finał Pucharu Anglii. Później trzeba skupić się na kolejnym sezonie i nie popełniać błędów, które popełniliśmy w tym roku – powiedział Antony cytowany przez serwis „DevilPage”.

Reprezentant Brazylii w meczu z Burnley przełamał złą dla siebie serię. 24-letni skrzydłowy bowiem zdołał pierwszy raz wpisać się na listę strzelców w sezonie ligowym.

