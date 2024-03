Erik ten Hag usprawiedliwia piłkarza Man Utd. “Nie był sobą”

Antony nie może zaliczyć do udanej przygody w Manchesterze United. W obronie Brazylijczyka po raz kolejny stanął Erik ten Hag. Szkoleniowiec również pochwalił swojego podopiecznego za mecz z Liverpoolem.

IMAGO / Nigel Keene / Pro Sports Images Na zdjęciu: Antony oraz Erik ten Hag

Antony był jednym z bohaterów Manchesteru United w spotkaniu z Liverpoolem

Dobry występ Brazylijczyka docenił Erik ten Hag

Sam szkoleniowiec stanął po raz kolejny w obronie swojego piłkarza

Erik ten Hag: Widzę Antony’ego, z którym pracowałem w Ajaxie

W minioną niedzielę Manchester United odniósł zwycięstwo nad Liverpoolem w Pucharze Anglii (4:3). Jedną z bramek tego dnia zdobył Antony, dla którego był to ważny moment. Reprezentant Brazylii wreszcie się przełamał po kilkunastu występach poniżej oczekiwań.

Po spotkaniu Erik ten Hag na łamach “beIN Sports” mocno chwalił występ Antony’ego. Szkoleniowiec “Czerwonych Diabłów” również, nie pierwszy raz w tym sezonie, stanął w obronie Brazylijczyka. Holender podkreśla, że zaczyna widzieć w nim tego samego piłkarza, z którym współpracował w Ajaxie Amsterdam.

– To dla niego bardzo ważne. Miał duże problemy. W pierwszej części sezonu nie był sobą, jest za to odpowiedzialny. Później stracił pewność siebie i teraz musi walczyć. Widzieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach, że wraca. Widzę to na treningach. Widzę Antony’ego, z którym pracowałem w Ajaxie oraz podczas moich pierwszych tygodni tutaj – mówił Erik ten Hag cytowany przez portal “DevilPage”.

– Antony musi walczyć i jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Widzieliście, jaką zdobył bramkę. Ale chodzi nie tylko o bramkę. Kiedy został przesunięty na lewą obronę, to bronił bardzo dobrze. W określonym ustawieniu może grać z tej strony. Nie jest obrońcą, nie zrozumcie mnie źle. Potrafi strzelać, co widzieliśmy w tym spotkaniu – dodaje.

