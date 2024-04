PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea to nie tylko Pochettino. Apel trenera

Minione tygodnie, jak i cały sezon 2023/2024, nie są najlepsze dla Chelsea. Właśnie z tego powodu ogromna krytyka spada na Maurcio Pochettino, który odpowiada za wyniki The Blues. Według niektórych mediów po zakończeniu rozgrywek Argentyńczyk straci pracę na Stamford Bridge.

Na konferencji prasowej przed meczem z Aston Villą trener Chelsea nie szczędził mocnych słów. Serwis Foot Mercato cytuje słowa Pochettino, które uderzają bezpośrednio we władze klubu. Szkoleniowiec uważa, że nie tylko on ponosi odpowiedzialność za klub i zwraca uwagę na inne problemy, na które nie ma dużego wpływu.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tę sytuację i wszyscy musimy udowodnić, że zasługujemy na to, aby być tutaj w przyszłym sezonie. Wygląda na to, że to tylko ja, a nie cała organizacja. Nie powinno tak być […] Nie mam kluczy do klubu. Nie ja tu podejmuję wszystkie decyzje. To musi być jasne […] Nie mogę cierpieć z powodu rzeczy, na które nie mam wpływu – wypalił Pochettino.

Po 33 meczach Premier League drużyna Chelsea zajmuje miejsce w środku tabeli. The Blues zdobyli zaledwie 47 punktów, co trzeba uznać za duże rozczarowanie, ponieważ nie wystarczy to na kwalifikację do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Wydaje się, że na Stamford Bridge już trwają przygotowania do kolejnego sezonu.

Czytaj dalej: Media: Antonio Conte doszedł do porozumienia z włoskim gigantem