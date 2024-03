fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United poważnie rozważa pożegnanie się z Erikiem ten Hagiem

Holender może stracić pracę po zakończeniu sezonu

Sir Jim Ratcliffe pragnie postawić na obecnego selekcjonera Anglików

Ten Hag zostanie zwolniony? Jest kandydat na trenera

Manchester United może latem przejść spore zmiany. Niewykluczone, że Old Trafford opuści Erik ten Hag, wobec którego nie podjęto jeszcze wiążącej decyzji. Władze chcą poczekać do zakończenia sezonu, by kompleksowo ocenić pracę Holendra. Mimo niezwykle prestiżowej wygranej z Liverpoolem w Pucharze Anglii, wciąż nie może on być pewny utrzymania posady.

Obecny sezon w wykonaniu Czerwonych Diabłów jest bowiem traktowany jako rozczarowanie. Latem zespół wzmocnił się zawodnikami sprowadzonymi za ogromne pieniądze, dlatego miał liczyć się w grze o najwyższe cele. Błyskawicznie odpadł natomiast z Ligi Mistrzów, a w Premier League może celować maksymalnie w zajęcie czwartego miejsca, o co również będzie bardzo ciężko.

Nowy współwłaściciel Manchesteru United sir Jim Ratcliffe nie jest przekonany do ten Haga. To on wręcz naciskać na zmianę menedżera. Wytypował również swojego kandydata. Jest nim Gareth Southgate, obecny selekcjoner reprezentacji Anglii. Choć jego umowa obowiązuje do końca 2024 roku, decydujący będzie wynik na nadchodzących Mistrzostwach Europy. Sam Southgate nie wyklucza, że po ich zakończeniu zrezygnuje z dalszego prowadzenia kadry.

